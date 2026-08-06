Furto aconteceu na tarde desta quarta-feira, em BanguReprodução
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Adolescentes tentaram furtar o cordão de um idoso em Bangu— Jornal O Dia (@jornalodia) August 6, 2026
Reprodução/Gorça Municipal pic.twitter.com/OyM1l0Pd7P
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Furto aconteceu na tarde desta quarta-feira, em BanguReprodução
Adolescentes tentaram furtar o cordão de um idoso em Bangu— Jornal O Dia (@jornalodia) August 6, 2026
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Vídeo: três adolescentes são apreendidos por tentativa de furto em Bangu
Segundo a Força Municipal, grupo foi identificado por imagens após tentar arrancar o cordão de um pedestre
Vídeo mostra tentativa de fuga de adolescentes detidos no Recreio
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De acordo com a Polícia Civil, grupo atuava com 'extrema violência', obrigava vítimas a fazer transferências bancárias e subtraia joias
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