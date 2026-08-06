Furto aconteceu na tarde desta quarta-feira, em Bangu - Reprodução

Furto aconteceu na tarde desta quarta-feira, em BanguReprodução

Publicado 06/08/2026 10:57

Rio - Três adolescentes foram apreendidos por tentar furtar o cordão de um idoso em Bangu, na Zona Oeste do Rio, na quarta-feira (5). Câmeras de segurança mostram o momento em que um dos jovem tenta arrancar o acessório da vítima, que estava se aproximando de um portão. A ocorrência foi registrada na 34ª DP (Bangu).



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Adolescentes tentaram furtar o cordão de um idoso em Bangu



Reprodução/Gorça Municipal pic.twitter.com/OyM1l0Pd7P — Jornal O Dia (@jornalodia) August 6, 2026

Segundo a corporação, os agentes realizavam patrulhamento em um local e horário com alta incidência de roubos e furtos quando receberam informações de que três adolescentes haviam tentado furtar um pedestre.

Ainda de acordo com a Força Municipal, a análise de imagens confirmou que um dos adolescentes tentou puxar o cordão da vítima, enquanto os outros dois davam cobertura e monitoravam a movimentação no local. O idoso quase cai no chão e precisa se escorar em um carro para se manter em pé.

A vítima foi localizada e encaminhada à delegacia para prestar depoimento. Os três adolescentes foram apreendidos por ato infracional análogo ao crime de tentativa de furto qualificado.

Carro furtado é recuperado em Campo Grande

Ainda na quarta-feira (5), agentes da Força Municipal recuperaram um carro com registro de furto durante patrulhamento em Campo Grande, na Zona Oeste.

Segundo a corporação, a equipe abordou um automóvel que circulava com os vidros totalmente escurecidos. Após consulta aos sistemas, os agentes constataram que o veículo possuía registro de furto.

Ainda de acordo com a Força Municipal, o motorista informou ter comprado o veículo por R$ 1.500 diretamente de um homem em um ferro-velho. O vendedor foi localizado e compareceu voluntariamente à 35ª DP (Campo Grande), onde relatou ter adquirido o veículo pelo mesmo valor em uma comunidade da Zona Oeste e, posteriormente, o revendido.

O homem foi autuado por receptação, e o veículo ficou apreendido.