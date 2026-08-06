Falta de energia provoca transtornos no Shopping Nova AméricaFoto: Rodrigo T Teixeira/ Agência O Dia
Falta de energia causa transtornos no Shopping Nova América
Oscilações de luz afetaram o funcionamento de lojas e acionaram sistemas de emergência do centro comercial da Zona Norte
Prefeitura do Rio suspende aulas devido à previsão de ventos fortes
Decisão foi anunciada após confirmação das previsões meteorológicas para a passagem de uma nova ventania
Suspeito de integrar tráfico do Quitungo é preso em Ramos
Homem era procurado pela Justiça por processos relacionados a roubo de carga e tentativa de homicídio, segundo investigadores
Alerta no Rio: ventos podem chegar a 110 km/h nesta sexta-feira
Avanço de frente fria e formação de ciclone extratropical no oceano colocam o litoral fluminense em risco de ventania forte e transtornos
Dupla é detida por comércio ilegal de animais silvestres em Bangu
Homens estavam em uma feira na Zona Oeste, na manhã desta quinta-feira (6), com quatro maritacas; cada animal era anunciado por R$ 150
Ideb 2025: Rio avança nos anos iniciais e fica acima da média nacional
Capital alcançou índice 6,2 no Ensino Fundamental I; Estado apareceu na 10ª posição nacional no ensino médio no último dado
Funcionário é preso com computadores furtados do Hospital do Andaraí
Polícia Civil encontrou 12 equipamentos da unidade de saúde na casa do homem, em Bangu, Zona Oeste
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