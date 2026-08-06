Falta de energia provoca transtornos no Shopping Nova América - Foto: Rodrigo T Teixeira/ Agência O Dia

Falta de energia provoca transtornos no Shopping Nova AméricaFoto: Rodrigo T Teixeira/ Agência O Dia

Publicado 06/08/2026 14:27 | Atualizado 06/08/2026 21:58

Rio - Frequentadores e comerciantes do Shopping Nova América, um dos maiores centros comerciais da Zona Norte do Rio de Janeiro, enfrentaram transtornos na tarde desta quinta-feira (6) devido a sucessivos picos e interrupções no fornecimento de energia elétrica

A reportagem de O DIA presenciou uma das oscilações por volta das 12h40, justamente no horário de maior movimento para o almoço. Durante o episódio, diversas luzes de emergência foram acionadas em diferentes áreas do shopping, enquanto parte das operações comerciais ficou temporariamente comprometida.

Comerciantes ouvidos pela reportagem, que preferiram não se identificar, afirmaram que os problemas no fornecimento de energia começaram ainda pela manhã e se repetiram ao longo do dia.

Segundo um dos lojistas, a situação tem gerado incerteza e insegurança entre comerciantes e clientes, especialmente devido à dificuldade de prever novas interrupções durante o funcionamento do empreendimento.

Outro comerciante relatou que, desde a abertura do shopping, a energia tem apresentado comportamento intermitente, com sucessivos episódios de queda e retorno do fornecimento.

Lojas com geradores conseguiram retomar as atividades

Estabelecimentos que contam com geradores próprios conseguiram restabelecer o atendimento poucos instantes após o acionamento dos equipamentos. Já outras operações permaneceram parcialmente afetadas até a normalização do fornecimento.

Outro lado

Em nota, o Shopping Nova América informou que a queda de luz foi causada por falha no fornecimento de energia da Light. "A interrupção afetou apenas uma área do shopping e foi rapidamente contornada com o apoio de geradores", explicou.