Luiz Alberto Araújo da Silva, o Bolão, é suspeito de ser gerente de carga do tráfico de drogas na Lapa - Reprodução

Luiz Alberto Araújo da Silva, o Bolão, é suspeito de ser gerente de carga do tráfico de drogas na Lapa Reprodução

Publicado 06/08/2026 16:30

Rio - Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) prenderam, na quarta-feira (5), um homem suspeito de atuar como gerente de carga do tráfico de drogas na Lapa, região central. A prisão de Luiz Alberto Araújo da Silva, conhecido como Bolão, aconteceu no Morro do Pinto, no Santo Cristo, região portuária.





De acordo com a Polícia Civil, ele teria papel importante na logística de distribuição de entorpecentes comercializados principalmente na Travessa Mosqueira e na Rua Joaquim Silva, áreas conhecidas pela intensa movimentação de moradores, turistas e frequentadores da vida noturna.



As investigações apontam que Luiz Augusto faz parte de um grupo ligado a traficantes conhecidos pelos apelidos Abelha e Piu, apontados pela corporação como membros da estrutura do Comando Vermelho. Segundo os agentes, a quadrilha utilizaria comunidades do Complexo do Fallet-Fogueteiro como base para armazenamento, preparação e distribuição de drogas destinadas à venda na Lapa.



Ainda conforme a polícia, Luiz Alberto estava foragido desde março deste ano, quando foi deflagrada uma operação para combater o tráfico e cumprir mandados judiciais contra os investigados. LEIA MAIS: Decon investiga cirurgias feitas em clínica de estética na Zona Sul De acordo com a Polícia Civil, ele teria papel importante na logística de distribuição de entorpecentes comercializados principalmente na Travessa Mosqueira e na Rua Joaquim Silva, áreas conhecidas pela intensa movimentação de moradores, turistas e frequentadores da vida noturna.As investigações apontam que Luiz Augusto faz parte de um grupo ligado a traficantes conhecidos pelos apelidos Abelha e Piu, apontados pela corporação como membros da estrutura do Comando Vermelho. Segundo os agentes, a quadrilha utilizaria comunidades do Complexo do Fallet-Fogueteiro como base para armazenamento, preparação e distribuição de drogas destinadas à venda na Lapa.Ainda conforme a polícia, Luiz Alberto estava foragido desde março deste ano, quando foi deflagrada uma operação para combater o tráfico e cumprir mandados judiciais contra os investigados.

Após ações de inteligência e monitoramento, equipes da DRF localizaram o suspeito no Morro do Pinto. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O homem foi encaminhado à delegacia e ficará à disposição da Justiça.

A reportagem de O DIA tenta o contato da defesa de Luiz Alberto Araújo da Silva. O espaço segue aberto para manifestações.