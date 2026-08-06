Luiz Alberto Araújo da Silva, o Bolão, é suspeito de ser gerente de carga do tráfico de drogas na Lapa Reprodução
De acordo com a Polícia Civil, ele teria papel importante na logística de distribuição de entorpecentes comercializados principalmente na Travessa Mosqueira e na Rua Joaquim Silva, áreas conhecidas pela intensa movimentação de moradores, turistas e frequentadores da vida noturna.
As investigações apontam que Luiz Augusto faz parte de um grupo ligado a traficantes conhecidos pelos apelidos Abelha e Piu, apontados pela corporação como membros da estrutura do Comando Vermelho. Segundo os agentes, a quadrilha utilizaria comunidades do Complexo do Fallet-Fogueteiro como base para armazenamento, preparação e distribuição de drogas destinadas à venda na Lapa.
Ainda conforme a polícia, Luiz Alberto estava foragido desde março deste ano, quando foi deflagrada uma operação para combater o tráfico e cumprir mandados judiciais contra os investigados.
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