Kayky da Silva Coelho, conhecido como "CharradãoReprodução/Polícia Civil
De acordo com a Polícia Civil, Kayky da Silva Coelho, conhecido como "Charradão", foi localizado na Avenida Brasil, na altura de Ramos, após trabalho de monitoramento e inteligência realizado pela especializada. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto por processos relacionados aos crimes de roubo e tentativa de homicídio.
Segundo os investigadores, o suspeito é apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho e teria atuação na comunidade do Quitungo. A polícia afirma ainda que ele participava de ações ligadas à disputa por áreas de influência do grupo criminoso na região.
Ainda conforme a corporação, Kayky possui registros anteriores por crimes como roubo, incluindo roubo de cargas, homicídio, tentativa de homicídio, tráfico de drogas e sequestro. As acusações serão analisadas pela Justiça e a defesa do suspeito não foi localizada.
Após a captura, ele foi encaminhado para a sede da DRFC-Capital, onde ficará preso. A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para identificar outros envolvidos em crimes patrimoniais e ações criminosas relacionadas ao roubo de cargas no estado.
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