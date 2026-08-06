Kayky da Silva Coelho, conhecido como "Charradão - Reprodução/Polícia Civil

Kayky da Silva Coelho, conhecido como "CharradãoReprodução/Polícia Civil

Publicado 06/08/2026 21:23





De acordo com a Polícia Civil, Kayky da Silva Coelho, conhecido como "Charradão", foi localizado na Avenida Brasil, na altura de Ramos, após trabalho de monitoramento e inteligência realizado pela especializada. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto por processos relacionados aos crimes de roubo e tentativa de homicídio.



Segundo os investigadores, o suspeito é apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho e teria atuação na comunidade do Quitungo. A polícia afirma ainda que ele participava de ações ligadas à disputa por áreas de influência do grupo criminoso na região.



Ainda conforme a corporação, Kayky possui registros anteriores por crimes como roubo, incluindo roubo de cargas, homicídio, tentativa de homicídio, tráfico de drogas e sequestro. As acusações serão analisadas pela Justiça e a defesa do suspeito não foi localizada.



Após a captura, ele foi encaminhado para a sede da DRFC-Capital, onde ficará preso. A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para identificar outros envolvidos em crimes patrimoniais e ações criminosas relacionadas ao roubo de cargas no estado. Rio - Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC-Capital) prenderam, na tarde desta quinta-feira (6), um homem suspeito de ser integrante do tráfico de drogas da comunidade do Quitungo, em Brás de Pina, na Zona Norte De acordo com a Polícia Civil, Kayky da Silva Coelho, conhecido como "Charradão", foi localizado na Avenida Brasil, na altura de Ramos, após trabalho de monitoramento e inteligência realizado pela especializada. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto por processos relacionados aos crimes de roubo e tentativa de homicídio.Segundo os investigadores, o suspeito é apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho e teria atuação na comunidade do Quitungo. A polícia afirma ainda que ele participava de ações ligadas à disputa por áreas de influência do grupo criminoso na região.Ainda conforme a corporação, Kayky possui registros anteriores por crimes como roubo, incluindo roubo de cargas, homicídio, tentativa de homicídio, tráfico de drogas e sequestro. As acusações serão analisadas pela Justiça e a defesa do suspeito não foi localizada.Após a captura, ele foi encaminhado para a sede da DRFC-Capital, onde ficará preso. A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para identificar outros envolvidos em crimes patrimoniais e ações criminosas relacionadas ao roubo de cargas no estado.

A reportagem de O DIA tenta o contato com a defesa de Kayky da Silva Coelho. O espaço segue aberto para manifestações