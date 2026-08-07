Publicado 07/08/2026 00:00

AtlasIntel/Bloomberg: nenhum presidenciável testado tem rejeição abaixo de 51%. Lula, 52%. Flávio Bolsonaro, 59%. Zema, 55%. Caiado, 51%. O eleitor escolhe por subtração. Quando a rejeição é que decide o resultado das urnas e o futuro do país, há algo de errado que precisa ser urgentemente ser revisto.

Refit: a PGE-RJ pede a falência do Grupo Manguinhos e aponta passivo tributário acima de R$ 25,7 bilhões, o maior do país. O argumento central não é apenas a arrecadação perdida: é o que uma dívida dessa escala faz com quem concorre no mesmo mercado pagando imposto em dia.

Num setor de margem estreita como o de combustíveis, o tributo não recolhido vira desconto na bomba. Como é possível deixar uma dívida chegar a esse ponto?