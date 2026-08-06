João Átila da Silva Botelho foi condenado por atirar contra policiais civis - Divulgação TJRJ

João Átila da Silva Botelho foi condenado por atirar contra policiais civisDivulgação TJRJ

Publicado 06/08/2026 22:07 | Atualizado 06/08/2026 22:07

Rio - A Justiça do Rio condenou, nesta quarta-feira (5) , João Átila da Silva Botelho a 87 anos de prisão. Ele responde por 13 tentativas de homicídio contra policiais civis, associação para o tráfico de drogas e sequestro de dois moradores durante uma fuga.

Segundo a denúncia do MPRJ, o condenado e outros criminosos do Complexo de Israel atiraram contra uma equipe de policiais civis durante uma operação em maio de 2023, na Rua Bulhões Marcial, em Parada de Lucas, na Zona Norte. De acordo com o órgão, os agentes conseguiram se proteger dos disparos, que chegaram a atingir o banco do carona de uma viatura.



Ainda conforme a denúncia, durante a fuga, eles mantiveram dois moradores da comunidade como reféns dentro da própria casa para despistar os policiais e evitar a prisão em flagrante. Na ocasião, as equipes apreenderam uma grande quantidade de maconha, além de sete fuzis e seis granadas com o grupo.



A condenação foi obtida pela 2ª Promotoria de Justiça junto ao IV Tribunal do Júri da Capital. A reportagem de O DIA não localizou a defesa de João Átila. O espaço segue aberto para manifestação.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral