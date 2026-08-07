Marquinhos Sensação cantará nos 60 anos da Unidos do Jacarezinho - Divulgação

Marquinhos Sensação cantará nos 60 anos da Unidos do JacarezinhoDivulgação

Publicado 07/08/2026 21:48 | Atualizado 07/08/2026 21:52

Rio - A Unidos do Jacarezinho celebra 60 anos de história com uma festa aberta ao público neste sábado (8). Para marcar as seis décadas da escola de samba da Zona Norte do Rio, a agremiação promove uma feijoada com entrada franca e um show especial de Marquinhos Sensação.

Valdir By Tok, diretor administrativo da agremiação, fala sobre a comemoração de aniversário. "Cada geração que passou pela escola deixou um pouco de si e ajudou a construir essa história. A Unidos do Jacarezinho carrega na sua trajetória a força, a criatividade e a identidade de um território que tem muito a dizer e a celebrar. Esse aniversário não é apenas uma comemoração da escola, mas uma celebração de todas as pessoas que fizeram e fazem parte dessa caminhada", celebra.

Fundada em 16 de junho de 1966, a Unidos do Jacarezinho nasceu da união de sambistas e agremiações ligadas à comunidade e, ao longo de seis décadas, consolidou sua trajetória como parte da história do carnaval carioca.

Serviço



60 anos da Unidos do Jacarezinho. Quadra da Unidos do Jacarezinho, Avenida Dom Hélder Câmara, 2233 - Jacarezinho. Sábado (8), a partir das 15h. Evento gratuito .