Porta-bandeira Squel e mestre-sala Vinícius vão promover oficina de bailado - Divulgação

Porta-bandeira Squel e mestre-sala Vinícius vão promover oficina de bailadoDivulgação

Publicado 07/08/2026 17:47 | Atualizado 07/08/2026 18:10

Após o sucesso da primeira edição, realizada em 2025, com 350 participantes em sete municípios, o projeto retorna ampliado. A principal novidade desta temporada é a inclusão das oficinas de mestre-sala, ministradas por Vinícius Jesus, proporcionando aos participantes uma formação mais completa sobre a técnica, a harmonia e a responsabilidade que envolvem a dança dos guardiões do pavilhão.



“No ano passado tive o prazer de participar do projeto auxiliando nas oficinas e acompanhei de perto esse trabalho tão importante. Nesta edição, recebi o convite para assumir a condução das aulas de mestre-sala ao lado da Squel, o que é uma grande satisfação. É uma oportunidade de contribuir de forma ainda mais direta para a formação de novos talentos e para o fortalecimento da nossa arte para a cultura do maior espetáculo da Terra”, destaca o primeiro mestre-sala da Inocentes de Belford Roxo e segundo da Portela.



As oficinas oferecem uma imersão no samba e contribuem para o fortalecimento dos mais centrais quesitos de uma escola de samba.



“A inclusão das aulas de mestre-sala nesta edição representa um avanço significativo do projeto. A formação integrada do casal permite que os participantes compreendam de forma mais completa a técnica, a harmonia e a responsabilidade de conduzir um pavilhão dentro e fora da avenida”, ressalta Squel.



As oficinas são destinadas ao público em geral, com idades entre 7 e 70 anos, com prioridade para crianças, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social, incluindo pessoas negras, mulheres cis e trans, pessoas com deficiência e moradores de comunidades e territórios vulnerabilizados.



Confira a agenda do projeto:

Data: 8 de agosto (sábado)

Horários: 10h (turma da manhã) e 14h (turma da tarde)

Local: Travessa do Ouvidor, 9, Centro



15 de agosto - Portela - 2 oficinas

22 de agosto - Cidade do Samba - Barracão da Portela - 2 oficinas

6 de setembro - encerramento na Portela - 2 oficinas.