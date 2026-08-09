Nicole Bahls será enredo da Tradição

Rio - A escola de samba Tradição revelou, na tarde deste domingo (9), seu enredo para o Carnaval 2027. Com o título “Rainha do Povo e Dona do Coração do Brasil”, a azul e branca de Campinho levará para a avenida a história da influenciadora Nicole Bahls.



A escolha da homenageada partiu do carnavalesco Leandro Valente, que encontrou na história de Nicole elementos que passam pela televisão e pelo carnaval.



“Nicole conquistou o Brasil sendo ela mesma. Por trás da personalidade conhecida pelos holofotes existe uma mulher que preserva suas raízes, sua simplicidade e sua ligação com a natureza. É essa história que queremos contar na avenida”, afirmou Leandro.



Nascida em Londrina, no Paraná, Nicole é formada em Jornalismo e iniciou sua carreira no universo da moda e dos concursos de beleza. Em 2007, ganhou projeção nacional ao vencer o concurso Musa do Brasileirão.



A partir daí, passou pela televisão, ganhou destaque como panicat no programa "Pânico na TV", participou do reality "A Fazenda" e construiu uma carreira como modelo, apresentadora e influenciadora.



“É uma grande honra poder contar a história de uma mulher tão popular e querida pelo Brasil. Como presidente mulher, para mim é muito importante poder falar da história de outra mulher e reconhecer a força de uma trajetória como a da Nicole. Ela tem muitas conquistas, mas também preserva algo que valorizamos muito que são as suas raízes. É uma história que representa as mulheres, abraça a diversidade e fala de simplicidade, carinho, força e identificação com o povo. Poder transformar tudo isso em enredo é motivo de muito orgulho para a nossa escola”, destacou a presidente da escola Raphaela Nascimento.



O anúncio do enredo ganhou um significado ainda mais especial porque o vídeo de divulgação foi gravado no sítio de Nicole. A homenageada abriu as portas de sua casa para receber a Tradição, compartilhando com a escola um dos lugares que representam sua ligação com a vida no campo e os animais.



Nicole celebrou a escolha. “Nem nos meus melhores sonhos imaginei que veria minha história transformada em enredo. Muito honrada, radiante! Meu amor pelo Carnaval está consolidado. Minha gratidão pelo carinho e reconhecimento do meu trabalho e da minha pessoa. Vou continuar trabalhando para ser digna desse amor e carinho”.



A agremiação será a 10ª a desfilar no dia 12 de fevereiro, pela Série Prata, na Intendente Magalhães.

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