Intérprete Evandro Malandro abriu a noite de eliminatória de samba na Mocidade - Divulgação

Intérprete Evandro Malandro abriu a noite de eliminatória de samba na MocidadeDivulgação

Publicado 09/08/2026 11:45

Mocidade Independente de Padre Miguel deu início, na noite deste sábado (8), à fase de mata-mata da disputa de sambas-enredo para o Carnaval 2027. Ao todo, 15 obras foram apresentadas.

Após o primeiro corte, nove composições avançaram para a próxima fase: Santana & parceiros; Léo Peres & cia; Diego Nicolau & parceria; Jaci CG & amigos; Richard Valença & outros; Feital & cia; Simpatia & parceria; Franco Cava & amigos; e Jefinho & parceria.

A disputa reúne nomes de peso do samba e diferentes gerações de compositores, como Xande de Pilares, Arlindinho Cruz, Leandro Fregonesi, Leandro Lopes, Guto Listo, Samir Trindade, Marquinho Lessa, Sandra Sá e outros.

A próxima eliminatória será no próximo sábado (15), a partir das 18h, na quadra da Vila Vintém.

O enredo é "Latinamente Independente - Nosso Norte é o Sul em Remanifesto", do carnavalesco Jack Vasconcelos.