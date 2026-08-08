Em live, André Gribel debocha e fala mal do ambiente e da escola de samba - Reprodução/Redes Sociais

Em live, André Gribel debocha e fala mal do ambiente e da escola de sambaReprodução/Redes Sociais

Publicado 08/08/2026 13:58 | Atualizado 08/08/2026 21:03

Rio - A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) divulgou uma nota oficial de repúdio contra um prestador de serviço que fez comentários considerados ofensivos durante uma transmissão realizada em suas redes sociais na quadra da Beija-Flor de Nilópolis. Em uma live, André Gribel falou mal do ambiente e disse que não gostava de samba.





O episódio aconteceu na noite de quinta-feira (6), durante uma eliminatória de samba-enredo para o Carnaval de 2027. Segundo a Liesa, André atuava nos bastidores da transmissão ao vivo e era responsável por legendar os sambas apresentados no evento.



De acordo com a entidade, o profissional foi contratado por uma empresa terceirizada, a Blip Produtora, responsável por serviços ligados às transmissões das disputas de samba das escolas do Grupo Especial. Durante o evento, ele publicou, em suas redes sociais pessoais, vídeos com críticas e comentários depreciativos sobre a Beija-Flor e o carnaval.



“Em nome de todos os sambistas e apaixonados pelo Rio Carnaval, a Liesa vem a público repudiar as declarações de André Gribel a respeito das agremiações, especialmente da Beija-Flor de Nilópolis. Elas são desrespeitosas, inaceitáveis e ofendem a todos os componentes e artistas da folia carioca”, afirmou a entidade em comunicado.



A liga informou ainda que avalia medidas judiciais e que solicitou providências imediatas à produtora responsável. Segundo a nota, os vídeos foram removidos após a repercussão do caso.



Em posicionamento divulgado nesta sexta-feira (7), a Blip Produtora classificou a conduta do colaborador como “inaceitável” e pediu desculpas à Beija-Flor, para a Rio Carnaval e aos admiradores da escola e dos desfiles.



A empresa informou que o profissional não participará mais de atividades relacionadas ao carnaval.



“A Blip atuou pela remoção do conteúdo e se prontificou a não incluir mais o referido colaborador em quaisquer serviços prestados no Carnaval”, destacou a produtora.



A Liesa afirmou que o episódio não representa os profissionais que atuam nos bastidores da festa e reforçou que o samba “merece respeito, assim como sua gente”.

Segundo a entidade, o colaborador também não integrará mais equipes ligadas aos eventos organizados pela instituição.

Procurado pela reportagem de O DIA, André Gribel não se pronunciou. Porém, nas redes sociais, ele pediu desculpas e disse que a intenção era fazer humor sobre as dificuldades de trabalhar em um local com muito barulho durante uma transmissão, mas reconhece que a fala saiu de contexto e foi interpretada como desrespeito ao samba, ao Carnaval e à Beija-Flor.



"Fala pessoal, primeiro peço desculpas se qualquer pessoa se sentiu ofendida com meu vídeo anterior, já apagado. Tive a ideia de mostrar que ‘não gosto de samba’ quando trabalho, por causa do local onde fico, do volume alto e dos desafios da profissão de transmissão. Era essa a minha intenção!. Costumo gravar vídeos de bastidores de maneira mais engraçada. A ideia era mostrar que, onde fico, não dá para escutar direito nem entender a letra da música. Mas saiu de contexto. Foi uma falha de interpretação? Eu me expliquei errado? O resultado final não deu certo. Por isso venho pedir desculpas e tentar explicar minha real intenção. Para quem está pedindo minha demissão, ameaçando, entre outras coisas, desejo mais amor no coração. Essa mesma internet que hoje me colocou à prova também me fez repensar nossos comportamentos.” concluiu.