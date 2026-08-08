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Vídeo: Helicóptero cai na região da Vista Chinesa e deixa 4 mortos
Acidente aconteceu em uma área de mata de difícil acesso; bombeiros especializados atuaram no local para controlar um incêndio
Rio - Quatro pessoas morreram carbonizadas depois da queda de um helicóptero na região da Vista Chinesa, no Alto da Boa Vista, na Zona Norte, na manhã deste sábado (8). O acidente gerou um incêndio.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares foram acionados às 11h11. Uma equipe do Grupamento de Operações Aéreas localizou a aeronave em uma área de mata e de difícil acesso. Bombeiros especializados avançaram pelo terreno para chegar no local.
A Polícia Civil confirmou que as vítimas são: O Comandante Alessandro Rocha, que era o piloto e as passageiras, três mulheres colombianas identificadas como Rocio Cubillos, 59 anos, turista colombiana; Wendy Manrique, 37 anos, turista colombiana (filha de Rocio) e Sofia Murillo, 17 anos, turista colombiana (filha de Wendy e neta de Rocio). As quatro vítimas (o piloto da aeronave e três passageiras) foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML)
Agentes com especialidade em salvamento, em operações aéreas e combate a incêndios florestais atuaram na ocorrência. Os focos de incêndio foram debelados por volta de 13h. A operação mobilizou cerca de 40 militares, 11 viaturas e quatro unidades operacionais: 1º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente - Alto da Boa Vista; Grupamento Operacional do Comando-Geral - Centro; Grupamento de Operações Aéreas; e 11º Grupamento de Bombeiro Militar - Vila Isabel.
"A nossa equipe de operações aéreas localizou inicialmente a aeronave, e ela estava em uma área de mata fichada, de difícil acesso, e as equipes em solo avançaram também até o ponto da queda. Infelizmente, confirmamos quatro vítimas fatais no local, todas elas carbonizadas, um homem que era o piloto da aeronave e três passageiras. E no total, a corporação mobilizou cerca de 40 bombeiros militares, 11 viaturas e 4 dos nossos grupamentos. Informamos que as operações foram encerradas após a conclusão dos trabalhos da perícia da Polícia Civil e a remoção dos corpos foi realizada por volta das 16h50min, finalizando a atuação das nossas equipes no cenário.", informou o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Tenente-Coronel Fábio Contreiras.
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O prefixo da aeronave é PP-MFS Robinson R44. O Robinson R44 é um helicóptero leve monomotor a pistão de pequeno porte, fabricado nos Estados Unidos pela Robinson Helicopter Company. Ele mede cerca de 11 metros de comprimento, acomoda até três passageiros mais o piloto e tem autonomia de voo de aproximadamente 550 km, sendo um dos modelos mais populares e vendidos do mundo para uso executivo, turismo e instrução. A ocorrência permanece em andamento.
De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), uma faixa da Estrada da Vista Chinesa, na altura do número 2.120, está ocupada para o trabalho dos Bombeiros. Também atuam na ocorrência a Guarda Municipal e a Polícia Militar. O trânsito está em boas condições.
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pelo Parque Nacional da Tijuca, informou que o pequeno trecho da Estrada Dona Castorina, via que dá acesso à Vista Chinesa, dentro do Parque Nacional da Tijuca, foi reaberto.
Nas redes sociais, o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere se solidarizou com as vítimas e informou em coletiva de imprensa que solicitou a ANAC que tome providências imediatas para intensificar a fiscalização e garantir a segurança nos voos de helicópteros:
"Eu sei que já está aqui o CENIPA, que é o órgão responsável por investigar. Claro que a sociedade vai querer respostas desse acidente, inclusive para a família das vítimas, tudo o que aconteceu, mas a gente não pode, de forma alguma, deixar de destacar o fato de que a gente está aqui em cerca de um mês, dois meses, nem mais um acidente envolvendo helicópteros na cidade do Rio de Janeiro. Então eu fiz questão de chegar à presidência da ANAC, a gente encaminhou imediatamente um ofício, para que tome providências imediatamente em relação aos voos no Rio de Janeiro. A gente tem um aumento de volume desses voos panorâmicos, não só voos panorâmicos, mas voos aqui táxi aéreo em geral na cidade do Rio de Janeiro, e eu quero crer que vão tomar essas medidas, inclusive com a possibilidade de suspensão de voos panorâmicos por uma semana ou por duas semanas. Ou que seja a necessidade da ANAC para fazer uma fiscalização mais intensa nos aeropontos, nas aeronaves, na manutenção dessas aeronaves.", afirmou Cavaliere.
Vista Chinesa
O famoso mirante da Vista Chinesa, no Alto da Boa Vista, foi construído entre 1902 e 1906. Ele fica dentro do Parque Nacional da Tijuca. A estrutura, em estilo oriental, homenageia o povo chinês, que trouxe o cultivo do chá para o Brasil no início do século 19.
É um importante ponto turístico da cidade, de onde se descortina uma deslumbrante paisagem de toda a Zona Sul, incluindo a Lagoa Rodrigo de Freitas. Visitantes costumam chegar no local através de bicicletas, carros e a pé.
O Parque Nacional da Tijuca foi reaberto, neste sábado (8), para visitas depois de ficar fechado por conta do alerta de ventania na cidade nesta sexta-feira (7). São atrativos que ficam no local: o monumento do Cristo Redentor, o Mirante Dona Marta, o Parque Lage, o Setor Floresta da Tijuca, a Vista Chinesa, a Mesa do Imperador, a Pedra da Gávea e a Pedra Bonita.
Colisão com morte
Em junho, dois helicópteros colidiram e caíram na garagem de uma concessionária de carros elétricos, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste. Seis pessoas morreram, incluindo o cantor norte-americano Oliver Tree Nickel, de 32 anos.
Com o impacto no solo, as aeronaves de pequeno porte acabaram explodindo em cima dos veículos, e desencadeou um grande incêndio na garagem, localizada ao lado da Rua Beth Lago.
Em um dos helicópteros estavam o piloto Alexandre Souza e os passageiros Lucas Brito Chaves, Oliver Tree, Lucas Vignale e Gaspar Prim. Na outra aeronave, estava apenas o piloto Charles Marsillac.
Oliver veio ao Brasil para apresentar um show único em São Paulo, no mesmo mês. Ele continuou no país após a apresentação para visitar o Rio. O cantor é dono dos hits "Life Goes On" e "Miss You".
Colaborou Leonardo Brito
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