O sargento Robson Pacheco, do 41º BPM (Irajá) - Reprodução

O sargento Robson Pacheco, do 41º BPM (Irajá)Reprodução

Publicado 08/08/2026 12:42

Rio - O sargento Robson Pacheco, do 41º BPM (Irajá), foi assassinado a tiros na Rua Marambaia, divisa entre os bairros de Irajá e Vaz Lobo, na Zona Norte, na manhã deste sábado (8). O PM, que estava de folga, foi atacado após sair de um espaço de festa onde finalizou os últimos preparativos para sua celebração de aniversário, que aconteceria neste sábado.

Ver no Threads

Informações iniciam apontam que dois homens em um carro se aproximaram do policial militar, descem do veículo e atiraram diversas vezes contra ele. Em seguida, a dupla fugiu da área do ataque e Robson morreu ainda no local.

fotogaleria

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes foram acionados e isolaram a área para perícia. A mulher de Robson também esteve na Rua Marambaia para fazer o reconhecimento do corpo.

Equipes da Polícia Civil realizaram a perícia e o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A corporação comunicou que atua para apurar as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis pelo assassinato.