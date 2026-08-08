O sargento Robson Pacheco, do 41º BPM (Irajá)Reprodução

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Fred Vidal
Rio - O sargento Robson Pacheco, do 41º BPM (Irajá), foi assassinado a tiros na Rua Marambaia, divisa entre os bairros de Irajá e Vaz Lobo, na Zona Norte, na manhã deste sábado (8). O PM, que estava de folga, foi atacado após sair de um espaço de festa onde finalizou os últimos preparativos para sua celebração de aniversário, que aconteceria neste sábado.
 
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Informações iniciam apontam que dois homens em um carro se aproximaram do policial militar, descem do veículo e atiraram diversas vezes contra ele. Em seguida, a dupla fugiu da área do ataque e Robson morreu ainda no local.
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Crime ocorreu perto de uma casa de festas - Carlos Elias Junior / Agência O Dia
Crime ocorreu na esquina na Rua Marambaia com a Travessa Campanhã - Carlos Elias Junior / Agência O Dia
Marca de sangue onde PM foi assassinado na Rua Marambaia. Após remoção do corpo, manta térmica foi deixada no local - Carlos Elias Junior / Agência O Dia
Agentes isolaram a área para perícia - Reprodução
Em nota, a Polícia Militar informou que agentes foram acionados e isolaram a área para perícia. A mulher de Robson também esteve na Rua Marambaia para fazer o reconhecimento do corpo.
Equipes da Polícia Civil realizaram a perícia e o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A corporação comunicou que atua para apurar as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis pelo assassinato.