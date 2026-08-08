Beth Andrade é figura histórica da Mocidade Independente de Padre Miguel - Reprodução / Redes Sociais

Beth Andrade é figura histórica da Mocidade Independente de Padre MiguelReprodução / Redes Sociais

Publicado 08/08/2026 08:52

Rio - Beth Andrade, ícone da Mocidade Independente de Padre Miguel e nora de Castor de Andrade, morreu, nesta sexta-feira (7), aos 75 anos. A morte foi confirmada pela própria escola nas redes sociais, no dia em que a Noite dos Enredos abriu a temporada 2027 do Carnaval.

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"Em meio a Noite dos Enredos, uma notícia que destruiu meu coração. Perdi hoje uma das grandes estrelas da minha história. Beth Andrade, obrigada por tudo. Você fez parte de uma época marcante pra mim. As imagens nos meus abre-alas, as entrevistas marcantes, lembranças que ficarão pra sempre. Força a todos familiares e amigos", diz o texto da agremiação.

O músico Andrezinho Silva, integrante do grupo Molejo, também lamentou a perda. Ele é filho do histórico Mestre André, criador da "paradinha" e outro ícone da Mocidade.

"Uma das pessoas que sempre irei guardar no coração por todo carinho que sempre teve comigo desde de criança. Obrigado, Beth! Descanse em paz", escreveu.

Babi Cruz, viúva do cantor Arlindo Cruz e mãe de Arlindinho, foi outra pessoa que se despediu. "Minha querida amiga. Lamentável demais. Descanse em paz. Nosso coração verde e branco sentirá sua falta".

Durante os anos 1980 e 1990, Beth se tornou uma das figuras mais identificadas nos desfiles da Mocidade. Ela aparecia como destaque, especialmente, no abre-alas. Após um tempo afastada da Sapucaí, voltou em 2013, ano em que a escola apresentou um enredo sobre o Rock in Rio.

Em 1992, ela participou da fundação da Estrelinha da Mocidade, a escola de samba mirim da agremiação, e se tornou a primeira presidente.

Ainda não há informações sobre a causa da morte.

O velório acontecerá neste domingo (9), a partir das 12h10, no Crematório São Francisco Xavier, no Caju, na Zona Portuária. Beth será cremada às 15h.

Nora de Castor de Andrade

Beth era casada com Paulo Roberto de Andrade, conhecido como Paulinho Andrade, filho do contraventor Castor de Andrade. Paulinho foi assassinado em 1998, um ano após a morte do pai, em um atentado na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste.

Na época, o homicídio ocorreu em meio à disputa pelo controle de pontos de jogo do bicho, que eram de Castor. O ex-policial militar Jadir Simeone foi condenado pela execução. A morte iniciou uma série de execuções pelo controle de pontos da contravenção.