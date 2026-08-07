Mulher foi presa em flagrante por tráfico internacional de droga - Divulgação PF

Mulher foi presa em flagrante por tráfico internacional de drogaDivulgação PF

Publicado 07/08/2026 21:13





De acordo com a PF, a passageira, natural de Manaus (AM), seguiria em um voo comercial com escala em Londres, na Inglaterra, e destino final em Lárnaca, no Chipre, no leste do Mediterrâneo.

Rio - Uma mulher de 24 anos foi presa em flagrante pela Polícia Federal na tarde desta sexta-feira (7) . Ela tentou embarcar com aproximadamente 2,3 kg de cocaína líquida no Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte.De acordo com a PF, a passageira, natural de Manaus (AM), seguiria em um voo comercial com escala em Londres, na Inglaterra, e destino final em Lárnaca, no Chipre, no leste do Mediterrâneo.

A droga foi localizada durante uma fiscalização de rotina realizada por policiais federais da Delegacia Especial da Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DEAIN). Conforme a corporação, a cocaína estava diluída e armazenada em preservativos escondidos no forro do sutiã da passageira.



Após a prisão em flagrante, ela foi encaminhada ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. A passageira responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral