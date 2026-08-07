Pai flagra homem abusando da própria neta afetiva e o expulsa de casa durante ceia de Natal - Divulgação PCRJ

Pai flagra homem abusando da própria neta afetiva e o expulsa de casa durante ceia de NatalDivulgação PCRJ

Publicado 07/08/2026 17:18

Rio - Um homem foi preso, nesta sexta-feira (7), em Belford Roxo, Baixada Fluminense, pelo estupro da neta da ex-companheira . O crime aconteceu no Natal de 2021, em São João de Meriti. Companheiro da avó materna da vítima, ele cumpre mandado de prisão definitiva por estupro de vulnerável.

LEIA MAIS: Polícia prende falso médico que atendeu criança com tumor cerebral



Segundo a Polícia Civil, o caso foi descoberto quando o pai da menina flagrou o homem praticando atos de natureza sexual contra a criança durante a celebração de Natal. Após a denúncia, o suspeito foi expulso da casa da família. Segundo a Polícia Civil, o caso foi descoberto quando o pai da menina flagrou o homem praticando atos de natureza sexual contra a criança durante a celebração de Natal. Após a denúncia, o suspeito foi expulso da casa da família.

Ainda conforme a investigação, foram encontradas no celular do acusado imagens de nudez e conteúdo de natureza sexual envolvendo a criança. Durante a apuração, a vítima relatou que os abusos teriam acontecido outras vezes e que o agressor pedia que ela mantivesse silêncio.



O homem foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de São João de Meriti, onde permanecerá à disposição da Justiça. A reportagem de O DIA não localizou a defesa do preso. O espaço segue aberto para manifestação.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral