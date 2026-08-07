Rio - Um homem foi preso, nesta sexta-feira (7), em Belford Roxo, Baixada Fluminense, pelo estupro da neta da ex-companheira. O crime aconteceu no Natal de 2021, em São João de Meriti. Companheiro da avó materna da vítima, ele cumpre mandado de prisão definitiva por estupro de vulnerável.
Segundo a Polícia Civil, o caso foi descoberto quando o pai da menina flagrou o homem praticando atos de natureza sexual contra a criança durante a celebração de Natal. Após a denúncia, o suspeito foi expulso da casa da família.
Ainda conforme a investigação, foram encontradas no celular do acusado imagens de nudez e conteúdo de natureza sexual envolvendo a criança. Durante a apuração, a vítima relatou que os abusos teriam acontecido outras vezes e que o agressor pedia que ela mantivesse silêncio.
O homem foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de São João de Meriti, onde permanecerá à disposição da Justiça. A reportagem de O DIA não localizou a defesa do preso. O espaço segue aberto para manifestação.
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral
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