Festival Doce Maravilha, que aconteceria na Marina da Glória, teve o primeiro dia cancelado - Reprodução/Redes sociais

Festival Doce Maravilha, que aconteceria na Marina da Glória, teve o primeiro dia canceladoReprodução/Redes sociais

Publicado 07/08/2026 16:57 | Atualizado 07/08/2026 17:14

Rio - Devido à previsão de fortes rajadas de vento , alguns eventos previstos para a noite desta sexta-feira (7) na cidade do Rio foram adiados ou cancelados por motivos de segurança. O município entrou em Estágio 3 de atenção às 13h de hoje. Este é o terceiro nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências já impactam a capital, afetando a rotina de parte da população.

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O festival de música brasileira Doce Maravilha, que estrearia nesta sexta na Marina da Glória, Zona Sul, anunciou o cancelamento de toda a programação do dia. A organização informou ainda que os ingressos poderão ser utilizados no sábado (8) ou no domingo (9). Os clientes também poderão optar pelo reembolso.



Quem adquiriu ingresso para a sessão desta sexta-feira (7) de "Anunciação – O Musical de Alceu Valença", no Teatro Carlos Gomes, no Centro, foi informado de que o evento acabou sendo adiado em razão das condições meteorológicas. Uma nova data ainda será informada.



O espetáculo "Irmão Café: Wilson Moreira 90 anos", que celebra a memória do mestre sambista nascido em Realengo, também está adiado. O evento aconteceria no Sesc Madureira, na Zona Norte. Até o momento, a organização não informou a nova data.



O show da banda Celebrare, que aconteceria nesta sexta-feira no Qualistage, na Zona Sudoeste, também foi adiado. A apresentação, inicialmente marcada para as 22h, está transferida para o dia 21 de agosto de 2026, no mesmo horário e local.



Já a sessão de "Wicked – O Musical", prevista para esta sexta-feira, às 20h, na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, foi cancelada. Os organizadores informaram, nas redes sociais do evento, que todos os valores dos ingressos adquiridos para a sessão serão reembolsados pela Sympla, plataforma responsável pela comercialização dos ingressos, de acordo com a forma de pagamento utilizada na compra. Já para compras realizadas presencialmente na bilheteria da Cidade das Artes, o reembolso deverá ser solicitado no mesmo ponto de venda oficial onde o ingresso foi adquirido.

O evento CapiBahia, que aconteceria no Centro Cultural Capiberibe 27, no Morro do Pinto, região portuária, acabou sendo cancelado. A organização informou que quem comprou o ingresso receberá reembolso.

Outros transtornos por causa da ventania



Após alerta de fortes ventos, o Parque Nacional da Tijuca foi fechado às 13h nesta sexta-feira (7). Segundo o ICMBio, o motivo é a previsão de ventos fortes a muito fortes. O município entrou em Estágio 3 às 13h desta sexta, com possibilidade de rajadas acima dos 90 km/h.

Também foi suspenso o transporte de turistas para o Cristo Redentor, que fica dentro do Parque Nacional da Tijuca. A partir desse horário, também terá início, progressivamente, o processo de retirada do público que estiver lá.



O fechamento do Parque incluiu outras áreas que ficam dentro da Unidade de Conservação, e por consequência as suas trilhas e atrativos, como o Parque Lage, Setor Floresta da Tijuca, Vista Chinesa e Mesa do Imperador, Pedra da Gávea e a Pedra Bonita. Em caso de emergência, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros no número 193.