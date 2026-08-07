Festival Doce Maravilha, que aconteceria na Marina da Glória, teve o primeiro dia canceladoReprodução/Redes sociais
Quem adquiriu ingresso para a sessão desta sexta-feira (7) de "Anunciação – O Musical de Alceu Valença", no Teatro Carlos Gomes, no Centro, foi informado de que o evento acabou sendo adiado em razão das condições meteorológicas. Uma nova data ainda será informada.
O espetáculo "Irmão Café: Wilson Moreira 90 anos", que celebra a memória do mestre sambista nascido em Realengo, também está adiado. O evento aconteceria no Sesc Madureira, na Zona Norte. Até o momento, a organização não informou a nova data.
O show da banda Celebrare, que aconteceria nesta sexta-feira no Qualistage, na Zona Sudoeste, também foi adiado. A apresentação, inicialmente marcada para as 22h, está transferida para o dia 21 de agosto de 2026, no mesmo horário e local.
Já a sessão de "Wicked – O Musical", prevista para esta sexta-feira, às 20h, na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, foi cancelada. Os organizadores informaram, nas redes sociais do evento, que todos os valores dos ingressos adquiridos para a sessão serão reembolsados pela Sympla, plataforma responsável pela comercialização dos ingressos, de acordo com a forma de pagamento utilizada na compra. Já para compras realizadas presencialmente na bilheteria da Cidade das Artes, o reembolso deverá ser solicitado no mesmo ponto de venda oficial onde o ingresso foi adquirido.
O fechamento do Parque incluiu outras áreas que ficam dentro da Unidade de Conservação, e por consequência as suas trilhas e atrativos, como o Parque Lage, Setor Floresta da Tijuca, Vista Chinesa e Mesa do Imperador, Pedra da Gávea e a Pedra Bonita. Em caso de emergência, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros no número 193.
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