Festival Doce Maravilha, que aconteceria na Marina da Glória, teve o primeiro dia canceladoReprodução/Redes sociais

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Thalita Queiroz
Rio - Devido à previsão de fortes rajadas de vento, alguns eventos previstos para a noite desta sexta-feira (7) na cidade do Rio foram adiados ou cancelados por motivos de segurança. O município entrou em Estágio 3 de atenção às 13h de hoje. Este é o terceiro nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências já impactam a capital, afetando a rotina de parte da população.
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Evento CapiBahia, que aconteceria no Centro Cultural Capiberibe, foi cancelado - Reprodução/Redes sociais
Show da Banda Celebrare, que aconteceria no Qualistage, foi adiado - Reprodução/Redes sociais
Musical Wicked foi cancelado nesta sexta-feira (7) - Reprodução/Redes sociais
O festival de música brasileira Doce Maravilha, que estrearia nesta sexta na Marina da Glória, Zona Sul, anunciou o cancelamento de toda a programação do dia. A organização informou ainda que os ingressos poderão ser utilizados no sábado (8) ou no domingo (9). Os clientes também poderão optar pelo reembolso.

Quem adquiriu ingresso para a sessão desta sexta-feira (7) de "Anunciação – O Musical de Alceu Valença", no Teatro Carlos Gomes, no Centro, foi informado de que o evento acabou sendo adiado em razão das condições meteorológicas. Uma nova data ainda será informada.

O espetáculo "Irmão Café: Wilson Moreira 90 anos", que celebra a memória do mestre sambista nascido em Realengo, também está adiado. O evento aconteceria no Sesc Madureira, na Zona Norte. Até o momento, a organização não informou a nova data.

O show da banda Celebrare, que aconteceria nesta sexta-feira no Qualistage, na Zona Sudoeste, também foi adiado. A apresentação, inicialmente marcada para as 22h, está transferida para o dia 21 de agosto de 2026, no mesmo horário e local.

Já a sessão de "Wicked – O Musical", prevista para esta sexta-feira, às 20h, na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, foi cancelada. Os organizadores informaram, nas redes sociais do evento, que todos os valores dos ingressos adquiridos para a sessão serão reembolsados pela Sympla, plataforma responsável pela comercialização dos ingressos, de acordo com a forma de pagamento utilizada na compra. Já para compras realizadas presencialmente na bilheteria da Cidade das Artes, o reembolso deverá ser solicitado no mesmo ponto de venda oficial onde o ingresso foi adquirido.
O evento CapiBahia, que aconteceria no Centro Cultural Capiberibe 27, no Morro do Pinto, região portuária, acabou sendo cancelado. A organização informou que quem comprou o ingresso receberá reembolso. 
Outros transtornos por causa da ventania
Após alerta de fortes ventos, o Parque Nacional da Tijuca foi fechado às 13h nesta sexta-feira (7). Segundo o ICMBio, o motivo é a previsão de ventos fortes a muito fortes. O município entrou em Estágio 3 às 13h desta sexta, com possibilidade de rajadas acima dos 90 km/h.
Também foi suspenso o transporte de turistas para o Cristo Redentor, que fica dentro do Parque Nacional da Tijuca. A partir desse horário, também terá início, progressivamente, o processo de retirada do público que estiver lá.

O fechamento do Parque incluiu outras áreas que ficam dentro da Unidade de Conservação, e por consequência as suas trilhas e atrativos, como o Parque Lage, Setor Floresta da Tijuca, Vista Chinesa e Mesa do Imperador, Pedra da Gávea e a Pedra Bonita. Em caso de emergência, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros no número 193.
Por medida de segurança, escolas estaduais e de outros 15 municípios, incluindo a capital, também suspenderam o funcionamento ao longo do dia.
 