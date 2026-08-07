Em meio a fortes ventos, Rio decreta ponto facultativo nesta sexta

Rio - Em meio a novos alertas de fortes ventos , a Governo do Estado decretou ponto facultativo nesta sexta-feira (7). A recomendação, feita em conjunto com a Prefeitura do Rio, passou a valer às 13h e orienta pelo encerramento de todas as atividades que não sejam essenciais para facilitar o retorno para casa e resguardar a segurança dos cidadãos. Para atender à demanda, metrô e trens anteciparam o horário de pico.

O município do Rio entrou no estágio 2 às 19h05 de quinta-feira (6), por conta da previsão de rajadas acima de 90km/h. Às 13h desta sexta, entrou no estágio 3 . Ainda no início da madrugada, moradores receberam um aviso sobre a ventania e um novo alerta foi emitido por volta de 12h30. Pouco depois, às 13h, a cidade entrou em Estágio 3. Nas redes sociais, vídeos já registram um vendaval em diferentes regiões do estado.

Santa Cruz rajadas fortes agora 11h pic.twitter.com/cMhUPcb4tc — BISMARK PIRES (@piresbk) August 7, 2026

Comecando a sentir esse vento aqui na Baixada. Está ventando em sua região? Mande seu vídeo, sua foto ou sua escrita aqui. pic.twitter.com/yiXbgkxjdh — Clima RJ (@climariorj) August 7, 2026

Devido a instablidade no tempo, o governo instalou, desde o início da manhã, um gabinete de crise para o gerenciamento e acompanhamento das condições meteorológicas em todo o território fluminense. A Defesa Civil estadual e o Corpo de Bombeiros atuam de forma integrada para adotar, se necessário, medidas preventivas de proteção à população.

Como segurança, os parques públicos municipais, urbanos e naturais, fecharam às 12h. Além disso, escolas estaduais e de outras 15 cidades, incluindo a capital, suspenderam as aulas. Assim como a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), a Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância (Cecierj), a Uerj , UFRJ e o Colégio Pedro II, que cancelaram as atividades presenciais em todos os campus.

Em comunciado, o Parque Nacional da Tijuca que havia recomendado a não visitações nesta sexta-feira (7), informou o fechamento da unidade a partir das 13h.

Maiores rajadas de vento



Segundo Inmet, as maiores rajadas de vento no estado do Rio nesta sexta-feira (7) foram:



Angra dos Reis - 84,7 km/h (10h33)

Paraty - 72, 5 km/h (10h00)

Rio de Janeiro (Marambaia) - 61,2 km/h (11h00)

Rio de Janeiro (Vila Militar) - 54,0 km/h (12h00)

Rio de Janeiro (Forte de Copacabana) - 53,3 km/h (11h00)

Seropédica (Ecologia Agrícola) - 49,3 km/h (12h00)

Transportes

Segundo a concessionária Trens RJ, todas as equipes estão de prontidão com o objetivo de garantir uma resposta rápida e eficiente em eventuais interferências que possam afetar a circulação dos trens e, consequentemente, a mobilidade dos passageiros.

"As equipes operacionais e de manutenção estão preparadas para atuar em diferentes pontos do sistema, com foco na identificação e solução de ocorrências que possam comprometer a operação ferroviária. Entre as possíveis interferências provocadas pelo forte vento estão a queda de galhos e árvores localizadas nas calçadas, mas que podem atingir a rede e demais estruturas ferroviárias", explicou em comunicado.



De acordo com o MetrôRio, o sistema metroviário opera normalmente, com intervalos regulares nas linhas 1, 2 e 4.



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