Há previsão de rajadas de vento maiores que 90 km/h na cidade do Rio - Érica Martin / Arquivo O Dia

Há previsão de rajadas de vento maiores que 90 km/h na cidade do RioÉrica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 07/08/2026 11:37 | Atualizado 07/08/2026 12:10



Rio - A Prefeitura do Rio firmou um acordo de 25 anos com a Fundação Cacique Cobra Coral para assistência técnica meteorológica. Criada por um médium, a instituição busca minimizar catástrofes que podem ocorrer em razão de desequilíbrios provocados pelo homem na natureza. A cidade está em Estágio 2 por causa da previsão de ventos com rajadas maiores a 90 km/h.

O acordo, publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (7), foi firmado pela Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro (GEO-Rio). A aliança não gerará custos aos cofres públicos.

Segundo a prefeitura, o objetivo é "promover a difusão e o intercâmbio de informações entre as partes, com vistas a possibilitar a prestação de assistência técnica meteorológica".

A relação do governo municipal com a fundação é antiga. Os primeiros convênios foram firmados na década de 1990 pelo então prefeito Cesar Maia. Durante os governos de Eduardo Paes, os acordos continuaram. No site da instituição, há contratos com a Prefeitura do Rio desde 2005. Contudo, a aliança teria sido quebrada no final do ano passado e não renovada desde então. Nas redes sociais, no último dia 30, o grupo chegou a citar a ausência de renovação do contrato por parte do prefeito Eduardo Cavaliere (PSD).

"Vem chegando o verão de extremos 2026 no Rio, nos dando uma amostra em pleno inverno de como será. [O] Convênio da Prefeitura do Rio, totalmente isento de ônus financeiro, ainda não foi renovado pelo novo prefeito do Rio", diz o texto.

A fundação é conhecida por manter contratos com alguns estados brasileiros para intervir no clima e não atrapalhar a realização de grandes eventos, como o Carnaval, Réveillon de Copacabana, Rock in Rio e outros.

Criada pelo médium Ângelo Scritori, que morreu em 2002 aos 104 anos, a Fundação Cacique Cobra Coral é uma instituição esotérica que intervém nos desequilíbrios provocados pelo homem na natureza. A entidade se diz guiada pelo espírito e mentor Cacique Cobra Coral, que também já teria sido do astrônomo Galileu Galilei e do ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln.

De acordo com a instituição, tudo começou no nascimento de Adelaide Scritori, filha de Ângelo. Uma forte geada caia sobre o sítio da família, no norte do Paraná, quando mãe entrou em trabalho de parto. Ângelo afirmou que, naquela noite, o espírito do Padre Cícero se manifestou, avisando que a nova integrante da família teria poderes para se comunicar com outro espírito, poderoso o suficiente para alterar fenômenos naturais.

Sete anos depois, já menina, Adelaide teria recebido, pela primeira vez, no centro espírita frequentado pela família, as mensagens enviadas pelo Cacique Cobra Coral.



Estado de alerta

A Defesa Civil emitiu, na madrugada desta sexta-feira (7), um novo alerta de ventos fortes para os celulares dos moradores do Rio. O município segue em estágio 2 desde às 19h05 desta quinta-feira (6), com previsão de rajadas acima de 90 km/h. Por segurança, escolas estaduais e unidades de 15 municípios, incluindo a capital, suspenderam o funcionamento ao longo do dia.

Segundo o Centro de Operações Rio, fortes ventos foram registrados durante a madrugada na Estação do Vidigal, na Zona Sul. Às 2h20, a ventania chegou a 43,1 km/h, às 2h45 a 54,6 km/h e às 3h15m a 51,8 km/h. O estado e prefeitura orientam deslocamento apenas em caso de necessidade.

A orientação é que a população evite ficar próximo a árvores, postes, placas, andaimes e outras estruturas que possam ser afetadas pelos ventos fortes. Também é recomendado não estacionar veículos sob árvores, manter portas e janelas fechadas, recolher objetos soltos em varandas e sacadas, evitar deslocamentos desnecessários durante períodos de maior intensidade dos ventos e não tocar em cabos elétricos caídos.

Previsão do tempo

O Alerta Rio informa que, nesta sexta-feira (7), o céu estará parcialmente nublado a nublado e há previsão de pancadas de chuva moderada de forma isolada a partir do final da tarde. Os ventos estarão fortes (de 52km/h a 76km/h) a partir do período da manhã, podendo ser pontualmente muito fortes (acima de 76km/h) ao longo do dia.

As temperaturas permanecerão elevadas, com mínima prevista de 20°C e máxima prevista de 37°C. A umidade relativa do ar poderá apresentar valores entre 20% e 30% no período da tarde.

No sábado (8), devido à rápida passagem de uma frente fria, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuva fraca a moderada isolada no período da madrugada na cidade do Rio. Os ventos estarão moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h), com rajadas isoladas de intensidade fortes (de 52km/h a 76km/h) no período da madrugada. Os termômetros ficarão entre 35ºC e 17ºC.

No domingo (9), a aproximação e passagem de uma nova frente fria no oceano influenciará o tempo. A nebulosidade aumentará no final do dia e há previsão de chuva fraca isolada a partir da noite. Os ventos estarão moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h) com rajadas fortes (de 52km/h a 76km/h). A temperatura permanecerá estável, com máxima de 33ºC e mínima de 17ºC.