Monalliza Escafura é filha do contraventor Piruinha - Reprodução / Redes Sociais

Monalliza Escafura é filha do contraventor PiruinhaReprodução / Redes Sociais

Publicado 07/08/2026 10:17

Segundo denúncia realizada em julho pelo MPRJ, Monalliza ocultava os valores ilícitos da contravenção com o auxílio de outras 12 pessoas, entre elas a ex-companheira de Piruinha, Rosilene Leonardo. O órgão destacou que o dinheiro, em espécie, era usado na compra de imóveis, veículos e artigos de luxo. Além disso, o grupo também realizava depósitos e transferências bancárias para contas de subordinados, familiares e da Liza Produções, uma empresa pertencente à acusada.

O mandado de prisão foi cumprido no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste, onde a mulher está encarcerada desde maio, em razão de outra denúncia do MPRJ, por liderar uma organização voltada ao jogo do bicho, de máquinas de caça-níqueis e de outras modalidades de jogos de azar.

Para os outros 12 denunciados, a 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) determinou que eles cumpram medidas cautelares diversas da prisão, como comparecimento bimestral em juízo e a proibição de manter contato com testemunhas, outros denunciados e seus familiares.

Confisco de bens

A decisão também decretou o bloqueio de mais de R$ 41 milhões pertencentes aos 13 denunciados e às empresas Liza Produções e Castelo Colorido Recreação e Lazer, esta última controlada por alguns dos acusados.

O Confisco Alargado de Bens, instituído pela Lei Anticrime, sancionada em 2019, permite a perda de bens de um condenado correspondentes à diferença entre o seu patrimônio total e o valor compatível com sua renda lícita, mesmo sem prova de relação direta entre esses bens e o crime cometido.

Além disso, o Juízo também decretou que, caso não sejam localizados bens ou saldos suficientes nas contas de Monalliza e Rosilene, seja sequestrada a parcela a que ambas têm direito sobre os 42 imóveis arrolados no inventário de Piruinha.

A reportagem não localizou a defesa dos acusados. O espaço está aberto para manifestação.

Morte de contraventor

Piruinha morreu, aos 95 anos, em janeiro de 2025. Ele estava se recuperando de uma pneumonia e passou mal em casa. José Escafura era o contraventor mais velho da antiga cúpula do Jogo do Bicho na cidade.

O homem recebeu este apelido por causa de sua origem humilde, já que era chofer de transporte público e costumava conduzir peruas (carros com porta-malas espaçosos) nas ruas do Rio. Ele exerceu, por décadas, o domínio do jogo do bicho nos bairros de Madureira, Abolição, Cascadura, Maria da Graça, Piedade e Inhaúma, na Zona Norte.

Em 1993, Piruinha foi um dos 14 contraventores condenados por formação de quadrilha pela juíza Denise Frossard, da 14ª Vara Criminal. Paralelamente ao jogo, explorava outras atividades, como motéis na Zona Oeste e foi investigado por uma suposta ligação com uma quadrilha de abortos clandestinos.