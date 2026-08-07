Tempo ficará nublado, com altas temperaturas e previsão de chuva a partir da noite - Reginaldo Pimenta

Tempo ficará nublado, com altas temperaturas e previsão de chuva a partir da noiteReginaldo Pimenta

Publicado 07/08/2026 10:27

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Segundo o Alerta Rio, o tempo será influenciado pela aproximação de uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão. O céu ficará parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva moderada, de forma isolada, a partir do fim da tarde desta sexta. As temperaturas permanecerão elevadas, com máxima de 37°C e mínima de 20ºC.



No sábado (8), a rápida passagem do sistema deve manter o tempo parcialmente nublado, com chuva fraca a moderada isolada durante a madrugada. Os ventos serão moderados, variando entre 18,5 km/h e 51,9 km/h, com rajadas fortes isoladas, de 52 km/h a 76 km/h, no mesmo período. Os termômetros variam entre 17°C e 35°C.

Segundo o Alerta Rio, o tempo será influenciado pela aproximação de uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão. O céu ficará parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva moderada, de forma isolada, a partir do fim da tarde desta sexta. As temperaturas permanecerão elevadas, com máxima de 37°C e mínima de 20ºC.No sábado (8), a rápida passagem do sistema deve manter o tempo parcialmente nublado, com chuva fraca a moderada isolada durante a madrugada. Os ventos serão moderados, variando entre 18,5 km/h e 51,9 km/h, com rajadas fortes isoladas, de 52 km/h a 76 km/h, no mesmo período. Os termômetros variam entre 17°C e 35°C.

No domingo (9), a aproximação e passagem de uma nova frente fria no oceano influenciará o tempo. A nebulosidade aumentará no final do dia e há previsão de chuva fraca isolada a partir da noite. Os ventos estarão moderados, de 18,5km/h a 51,9km/h, com rajadas fortes, de 52km/h a 76km/h. A máxima prevista é de 33ºC e mínima de 17ºC.

Alerta da Defesa Civil

A Defesa Civil emitiu um novo alerta de ventos fortes na madrugada desta sexta-feira (7) para os celulares dos moradores do Rio. Por medida de segurança, escolas estaduais e de outros 14 municípios, além da capital, suspenderam o funcionamento ao longo do dia.

Além disso, a Prefeitura do Rio informou que os parques públicos municipais, urbanos e naturais, fecharão às 12h nesta sexta-feira (7).

O Governo do Estado ativou o Gabinete de Crise para o gerenciamento e acompanhamento das condições meteorológicas em todo o território fluminense. A Defesa Civil estadual e o Corpo de Bombeiros atuam de forma integrada para adotar, se necessário, medidas preventivas de proteção à população.

A orientação é que as pessoas evitem permanecer próxima a árvores, postes, placas, andaimes e outras estruturas que possam ser afetadas pelos ventos fortes. Também é recomendado não estacionar veículos sob árvores, manter portas e janelas fechadas, recolher objetos soltos em varandas e sacadas, evitar deslocamentos desnecessários durante os períodos de maior intensidade dos ventos e não tocar em cabos elétricos caídos.



Em caso de necessidade, a população podem acionar os serviços de emergência pelos telefones 193, do Corpo de Bombeiros, e 199, da Defesa Civil