Ônibus foi usado como barricada na Avenida Ayrton Senna, na Gardênia Azul - Reprodução / Redes Sociais

Ônibus foi usado como barricada na Avenida Ayrton Senna, na Gardênia AzulReprodução / Redes Sociais

Publicado 07/08/2026 08:47

Rio - A Polícia Militar realiza diversas operações, nesta sexta-feira (7), para conter a tentativa de expansão territorial do Comando Vermelho (CV). Na Gardênia Azul, na Zona Sudoeste , criminosos sequestraram dois ônibus para usar como barricada na Avenida Ayrton Senna. Um suspeito morreu ao ser baleado na região. Segundo a corporação, há 34 ações simultâneas em mais de 80 comunidades dominadas pela facção no estado.

fotogaleria

Imagens que circulam nas redes sociais mostram coletivos das linhas C30036 - SN565 (Tanque X Gávea) e C47576 - SN554 (Rio Sul X Piabas), assim como um caminhão da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), bloqueando a Avenida Ayrton Senna, em ambos os sentidos, próximo à passarela da Gardênia.

Os bloqueios começaram por volta das 1h30. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), o trecho foi liberado totalmente cerca de duas horas depois.

A PM informou que criminosos da Gardênia, que é controlada pelo Comando Vermelho, atacaram agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) a tiros durante um patrulhamento na região do Canal do Anil. Após a estabilização da área, os policiais localizaram um homem ferido, em posse de uma pistola calibre 9 mm - com número suprimido - e uma mochila com grande quantidade de drogas.

O suspeito foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, ainda na Zona Sudoeste, mas não resistiu aos ferimentos. Não há informações sobre sua identificação.

Na Muzema, também na Zona Sudoeste, equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPCHq) apreenderam um adolescente, dois fuzis calibre 5,56 mm, drogas, um celular e uma máquina de cartão. Houve troca de tiros com criminosos durante a progressão das equipes pela região.

Na noite desta quinta-feira (6), na Estrada de Curicica, em Curicica, ainda na Zona Sudoeste, um ônibus foi usado como barricada. Testemunhas apontam que ocorreram confrontos entre grupos rivais na comunidade Dois Irmãos. O coletivo era da linha C47555 - 861 (Rio das Pedras x Curicica).

Segundo o Sindicato das Empresas da Cidade do Rio (Rio Ônibus), no momento, o serviço está normal no município. A Comlurb divulgou que o sequestro do veículo não causou prejuízo nos serviços, que foram concluídos.

Na Zona Oeste, policiais do 14º BPM (Bangu) estão em operação na Vila Kennedy. As equipes já prenderam um homem, apreenderam dois adolescentes e arrecadaram farto material entorpecente.

Na Zona Norte, equipes do 41º BPM (Irajá) atuaram no Complexo do Chapadão. Um fuzil, munições e drogas foram apreendidos. Os agentes também desobstruíram quatro pontos em vias públicas com a retirada de aproximadamente 14 toneladas de materiais utilizados como barricadas.

Operações em todo o estado

A Polícia Militar informou que mobiliza efetivos em mais de 80 comunidades, distribuídas por todas as regiões do estado, nesta sexta. As operações acontecem simultaneamente na capital, na Baixada Fluminense, na Região Metropolitana e no interior.

As ações integram o planejamento estratégico da corporação para enfraquecer a atuação de organizações criminosas, ampliar a sensação de segurança da população e preservar a ordem pública em diferentes pontos das cidades.

A ampla mobilização faz parte de uma atuação contínua da corporação para conter a expansão territorial do Comando Vermelho, reduzir confrontos entre organizações criminosas, prender integrantes envolvidos em atividades ilícitas e retirar das ruas armamentos, drogas e estruturas utilizadas pelo crime organizado.

Somando os resultados das operações realizadas na quarta-feira (5) e das ações em andamento nesta sexta, a PM já contabiliza mais de 20 suspeitos conduzidos às delegacias, quatro fuzis apreendidos, mais de 40 kg de drogas apreendidos, 17 veículos recuperados e aproximadamente 35 toneladas de barricadas removidas.