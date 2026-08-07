Parque Nacional da Tijuca não recomenda visitas nesta sexta-feira - Fabio Costa/Arquivo/Agência O DIA

Parque Nacional da Tijuca não recomenda visitas nesta sexta-feiraFabio Costa/Arquivo/Agência O DIA

Publicado 07/08/2026 10:56 | Atualizado 07/08/2026 14:32

Também foi suspenso o transporte de turistas para o Cristo Redentor, que fica dentro do Parque Nacional da Tijuca. A partir desse horário, também terá início, progressivamente, o processo de retirada do público que estiver lá.



O fechamento do Parque incluiu outras áreas que ficam dentro da Unidade de Conservação, e por consequência as suas trilhas e atrativos, como o Parque Lage, Setor Floresta da Tijuca, Vista Chinesa e Mesa do Imperador, Pedra da Gávea e a Pedra Bonita. Em caso de emergência, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros no número 193.





Devido a previsão, a prefeitura do Rio também informou que os parques públicos municipais, urbanos e naturais, fecharam às 12h nesta sexta, com o objetivo de resguardar a segurança da população nessas áreas.



Além disso, escolas estaduais e de outros 15 municípios, incluindo a capital, suspenderam as aulas. Assim como a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), a Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância (Cecierj), a Universidade do Estado do Rio (Uerj) e o Colégio Pedro II, que cancelaram as atividades presenciais em todos os campus. LEIA MAIS: Escadas rolantes do Cristo Redentor são desligadas para obras Devido a previsão, a prefeitura do Rio também informou que os parques públicos municipais, urbanos e naturais, fecharam às 12h nesta sexta, com o objetivo de resguardar a segurança da população nessas áreas.Além disso, escolas estaduais e de outros 15 municípios, incluindo a capital, suspenderam as aulas. Assim como a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), a Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância (Cecierj), a Universidade do Estado do Rio (Uerj) e o Colégio Pedro II, que cancelaram as atividades presenciais em todos os campus.



Até esta manhã, o Sistema Alerta Rio registrou ventos em diversos pontos da cidade do Rio. Veja o balanço:



- 46,3 Km/h - Santa Cruz, às 7h (Redemet)

- 34,6 Km/h - Copacabana, às 8h (Inmet)

- 33,5 Km/h - Marambaia, às 8h (Inmet)

- 43,3 Km/h - Forte de Copacabana, às 9h (Inmet)

- 43,1 Km/h - Vidigal, às 9h20 (Alerta Rio)

Já entre 10h e 11h, foi registrado 53,3 km/h no Forte de Copacabana, e 61,2 km/h, na estação de Marambaia.





Recomendações de segurança:



Em casa:



- Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.

- Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;

- Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;

- Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;

- Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;

- Se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.



Na rua:

- Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;

- Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;

- Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;

- Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;

- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

- Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;

Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.

Niterói fecha parques e suspende aulas



Além do Rio, Niterói também suspendeu as aulas na rede municipal e os parques municipais foram fechados.



Foram fechados os hortos do Fonseca, de Itaipu e do Barreto, além do Parque da Cidade, Parque Rural, Parque das Águas, Campo de São Bento e Ilha da Boa Viagem. O município está em estágio de Atenção desde as 8h35. Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelos números 199 e 2620-0199 ou o Centro Integrado de Segurança Pública pelo telefone 153.