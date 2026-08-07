Um homem e dois adolescentes foram conduzidos por ato infracional análogo a roubo - Divulgação / Força Municipal

Um homem e dois adolescentes foram conduzidos por ato infracional análogo a rouboDivulgação / Força Municipal

Publicado 07/08/2026 10:44

Rio - Agentes da Força Municipal prenderam um homem e apreenderam dois adolescentes por ato infracional análogo a roubo nesta quinta-feira (6), durante patrulhamento no Méier, Zona Norte do Rio. Ao todo, o grupo já acumulava 37 passagens pelo mesmo crime e por furto.

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Um motociclista acionou a equipe e informou que os três estavam praticando furtos e oferecendo celulares para venda na região. Os agentes iniciaram as buscas e localizaram o trio. Ao perceberem a aproximação da equipe, os suspeitos tentaram fugir. As equipes abordaram dois no local e alcançaram o terceiro após perseguição.



Durante a ação, a equipe encontrou um celular que havia sido arremessado por um dos envolvidos. Na tela do aparelho havia uma mensagem informando que o equipamento era produto de roubo. Em seguida, a vítima entrou em contato por ligação e informou que o celular lhe pertencia.



As equipes conduziram todos os envolvidos para a 23ª DP (Méier). Na unidade policial, a vítima reconheceu os três envolvidos no roubo. O aparelho foi recuperado e devolvido à proprietária. Um segundo aparelho, que também havia sido encontrado em posse dos abordados, permaneceu apreendido na delegacia.



Na unidade policial, a Força Municipal constatou que o homem possuía 19 passagens pela polícia por crimes de roubo e furto, enquanto os dois adolescentes apreendidos acumulavam outras 18 anotações pelos mesmos crimes.



Após os procedimentos, o homem permaneceu preso por roubo, enquanto os menores de idade foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).



"Essa é mais uma situação em que o policiamento nos locais e horários com grande incidência de roubos e furtos se mostra eficiente. Além disso, a ocorrência reforça a confiança da população no trabalho que a Força Municipal vem exercendo. Seguiremos firmes atuando em pontos estratégicos da cidade, definidos com base em dados estatísticos e na mancha criminal, para prevenir e combater esses crimes", afirmou o secretário de Segurança Urbana, Brenno Carnevale.