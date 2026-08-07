Mesmo mais vazio, piscinão segue aberto ao público, diz associação

Rio - Apesar do esvaziamento do lago do Piscinão de Ramos para a manutenção preventiva para o verão carioca, o público ainda pode acessar o espaço de lazer, localizado na Zona Norte do Rio, que continua em funcionamento. Nesta sexta-feira (7), a água, que será completamente retirada do local, já apresenta um nível abaixo do comum. A previsão para conclusão dos trabalhos é para a primeira quinzena de setembro.

Segundo o presidente da associação de moradores do Piscinão, Fabinho da Feira, o espaço continua recebendo os frequentadores normalmente.



“O Piscinão está em manutenção. O primeiro passo é fazer todo o esvaziamento da água. O maquinário está fazendo todo o procedimento de esvaziamento, o que demora uma semana, mais ou menos. Enquanto isso, o nosso Piscinão está funcionando. Fez um sol e o pessoal veio curtir. Como eu sempre falo: Caribe da Zona Norte”, disse ele, nos Stories, do Instagram, nesta quinta-feira (6).



A Fundação Rio-Águas, responsável pela intervenção, ressaltou que o local é aberto e que a manutenção acontece no lago. Os trabalhos, que iniciaram na quarta-feira (5), incluem a limpeza do fundo, remoção de resíduos e desinfecção da areia. O objetivo é preservar as condições de uso e a qualidade da água oferecida aos frequentadores.



O espaço de lazer é abastecido por 30 milhões de litros de água da Baía de Guanabara, que são tratados diariamente na Estação de Tratamento de Água do Piscinão de Ramos pela fundação, em parceria com a Águas do Rio.

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