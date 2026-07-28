Reunião do CompStat Rio apresenta dados da Força MunicipalMarco Antônio Lima/Prefeitura do Rio
Na região central, o perímetro formado pela Rodoviária do Rio, Terminal Gentileza e Estação Leopoldina apresentou queda de 44,6% nos registros dos crimes analisados. Na Tijuca, entre as estações de metrô São Francisco Xavier e Afonso Pena, o índice recuou 32,9%.
Outras áreas também apresentaram redução. No trecho que abrange a Avenida Presidente Vargas, Campo de Santana, Central do Brasil e Cinelândia, os registros caíram 16,8%. Em Campo Grande, entre a estação ferroviária e o Calçadão, a diminuição chegou a 15,2%.
Os dados consideram a comparação entre os mesmos períodos de 2025 e 2026. Os números referentes a julho deste ano ainda são parciais e não foram totalmente consolidados pelo ISP.
Durante a reunião, também foi divulgado o balanço operacional da Força Municipal desde o início das atividades de policiamento ostensivo e preventivo, em 15 de março. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, o grupamento realizou mais de 9,2 mil abordagens no período e participou de mais de 900 prisões e conduções para delegacias.
"A redução dos índices comprova aquilo que sempre defendemos: com uma atuação pautada em dados técnicos, planejamento e gestão é possível realizar um trabalho eficiente na questão da segurança. Vamos seguir com esse trabalho apoiando e aperfeiçoando nossos agentes e ampliando nossa área de atuação na cidade", afirmou o prefeito Eduardo Cavaliere.
O secretário de segurança urbana do Rio, Brenno Carnevale, segue na mesma linha
"Os dados comprovam que a metodologia utilizada pela Força Municipal está surtindo efeito. Os índices iniciais são positivos, mas seguiremos atuando com foco no combate a roubos e furtos, nas áreas e locais com grande incidência desses crimes, sem empolgação e com objetivo de ampliar cada vez mais essas melhorias", destacou o secretário
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