Reunião do CompStat Rio apresenta dados da Força Municipal - Marco Antônio Lima/Prefeitura do Rio

Reunião do CompStat Rio apresenta dados da Força MunicipalMarco Antônio Lima/Prefeitura do Rio

Publicado 28/07/2026 15:38

Rio - Levantamento apresentado pela Prefeitura do Rio, nesta terça-feira (28), indica redução nos registros de roubos e furtos de celulares e a pedestres em áreas atendidas pela Força Municipal . Os números foram divulgados durante reunião do CompStat Rio e têm como base dados do Instituto de Segurança Pública (ISP).

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Os maiores recuos apareceram em três perímetros de Botafogo, na Zona Sul. Na área que compreende o entorno da estação de metrô de Botafogo, a Rua São Clemente e a Rua Voluntários da Pátria, a diminuição chegou a 67,4%. Já na região entre a Praia de Botafogo e a Rua Marquês de Abrantes, a queda foi de 51,3%. Outro trecho do bairro, que engloba as ruas Lauro Müller e General Severiano e a Avenida Venceslau Brás, registrou redução de 51,4%.



Na região central, o perímetro formado pela Rodoviária do Rio, Terminal Gentileza e Estação Leopoldina apresentou queda de 44,6% nos registros dos crimes analisados. Na Tijuca, entre as estações de metrô São Francisco Xavier e Afonso Pena, o índice recuou 32,9%.



Outras áreas também apresentaram redução. No trecho que abrange a Avenida Presidente Vargas, Campo de Santana, Central do Brasil e Cinelândia, os registros caíram 16,8%. Em Campo Grande, entre a estação ferroviária e o Calçadão, a diminuição chegou a 15,2%.

Ainda de acordo com o levantamento, foram apreendidos ou recuperados 188 celulares, 183 motocicletas e 15 cordões. As equipes também recolheram uma pistola, 14 réplicas de arma de fogo e 54 armas brancas.



Os dados consideram a comparação entre os mesmos períodos de 2025 e 2026. Os números referentes a julho deste ano ainda são parciais e não foram totalmente consolidados pelo ISP.



Durante a reunião, também foi divulgado o balanço operacional da Força Municipal desde o início das atividades de policiamento ostensivo e preventivo, em 15 de março. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, o grupamento realizou mais de 9,2 mil abordagens no período e participou de mais de 900 prisões e conduções para delegacias.





"A redução dos índices comprova aquilo que sempre defendemos: com uma atuação pautada em dados técnicos, planejamento e gestão é possível realizar um trabalho eficiente na questão da segurança. Vamos seguir com esse trabalho apoiando e aperfeiçoando nossos agentes e ampliando nossa área de atuação na cidade", afirmou o prefeito Eduardo Cavaliere.



O secretário de segurança urbana do Rio,



"Os dados comprovam que a metodologia utilizada pela Força Municipal está surtindo efeito. Os índices iniciais são positivos, mas seguiremos atuando com foco no combate a roubos e furtos, nas áreas e locais com grande incidência desses crimes, sem empolgação e com objetivo de ampliar cada vez mais essas melhorias", destacou o secretário Segundo o prefeito Eduardo Cavaliere , os números são sinônimo de um trabalho eficiente na segurança."A redução dos índices comprova aquilo que sempre defendemos: com uma atuação pautada em dados técnicos, planejamento e gestão é possível realizar um trabalho eficiente na questão da segurança. Vamos seguir com esse trabalho apoiando e aperfeiçoando nossos agentes e ampliando nossa área de atuação na cidade", afirmou o prefeito Eduardo Cavaliere.O secretário de segurança urbana do Rio, Brenno Carnevale , segue na mesma linha"Os dados comprovam que a metodologia utilizada pela Força Municipal está surtindo efeito. Os índices iniciais são positivos, mas seguiremos atuando com foco no combate a roubos e furtos, nas áreas e locais com grande incidência desses crimes, sem empolgação e com objetivo de ampliar cada vez mais essas melhorias", destacou o secretário

O CompStat Rio é um encontro regular do prefeito com os secretários para avaliar indicadores de criminalidade e definir ações





