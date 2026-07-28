Reunião com representantes do Ceasa alinhou mudanças na estruturaDivulgação / Ceasa
Ceasa anuncia exoneração de 25 servidores com cargos comissionados
Medida deve gerar uma economia anual de R$ 2,1 milhões aos cofres públicos
Rio - A Central de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro (Ceasa/RJ) anunciou, nesta terça-feira (28), a exoneração de 25 ocupantes de cargos comissionados. A medida deve gerar uma economia anual de R$ 2,1 milhões aos cofres públicos, considerando salários, encargos e demais custos.
A decisão representa uma redução de 19,5% no total de cargos comissionados da estatal, que atualmente conta com 128 nomeações.
Segundo o coronel Marcelo Corbage, que assumiu a presidência da empresa no último dia 10 com mandato até abril de 2027, as exonerações têm os objetivos de adequar a estrutura administrativa, reduzir despesas e tornar a gestão mais eficiente.
Corbage afirmou que a revisão do quadro funcional terá caráter permanente e que novas medidas poderão ser adotadas caso sejam identificadas oportunidades de otimizar a estrutura da Ceasa. As 25 saídas serão publicadas em Diário Oficial nos próximos dias.
A iniciativa segue o movimento adotado pelo Governo do Estado, que já exonerou mais de 4 mil servidores desde março, quando o governador em exercício Ricardo Couto assumiu o cargo. Na última quarta-feira (22), o Instituto Rio Metrópole exonerou 30 pessoas.
A Ceasa, classificada como o maior entreposto comercial de alimentos do Estado do Rio, conta com seis unidades, sendo a principal delas a de Irajá, na Zona Norte da capital.
Novo presidente
Ex-comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Marcelo Corbage assumiu a presidência da Ceasa, no último dia 10, ao ter o nome aprovado, por unanimidade, em uma reunião extraordinária do conselho de administração da estatal.
Convocada pelo Governo do Rio, acionista majoritário da companhia, a votação registrou sete votos a favor do coronel, que exercerá o mandato até abril de 2027.
A indicação de Corbage segue um planejamento da atual gestão estadual de nomear oficiais da Polícia Militar com experiência em lideranças de equipes, como já acontece no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) - presidido pelo coronel Carlos Eduardo Sarmento da Costa - e no Departamento de Estradas de Rodagens (DER), comandado pela coronel Gabryela Reis Dantas.
Corbage foi exonerado do comando do Bope em junho. No mesmo mês, ele tinha assumido um cargo no Comando de Operações Policiais (COE).
Marcelo é formado pela Academia de Polícia Militar Dom João VI (antiga Escola de Formação de Oficiais - EsFO) e possui cursos de especialização do Bope, do Comando Anfíbio e de Operações em Caatinga e Pantanal pela Marinha, assim como um de Montanha pelo Exército Brasileiro.
Além disso, já atuou como subcomandante do próprio Bope, do 14º BPM (Bangu) e do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua).
Ele acumula em sua trajetória posições estratégicas, tendo atuado como coordenador de Comunicação do Comando de Polícia Pacificadora (CPP), em 2015, e como diretor de Inteligência da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap), entre os anos de 2019 e 2020.
Rio de Janeiro
Mulher é presa por matar companheiro em Guaratiba
Suspeita estava foragida e foi encontrada em Arraial do Cabo
Rio de Janeiro
Suspeito de roubo de cargas da Maré é preso em Bangu
Polícia recuperou um caminhão roubado e adulterado
Rio de Janeiro
Filho que matou a mãe na Barra pega mais de 19 anos de prisão
Idosa foi espancada e asfixiada dentro de casa; crime ocorreu três dias depois de a vítima tirar o acusado da cadeia
Rio de Janeiro
PF prende suspeito de abastecer facções do Rio com arsenal de guerra
Motorista transportava 16 fuzis, quatro pistolas e carregadores escondidos em um furgão interceptado na Via Dutra
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.