Reunião com representantes do Ceasa alinhou mudanças na estrutura - Divulgação / Ceasa

Reunião com representantes do Ceasa alinhou mudanças na estruturaDivulgação / Ceasa

Publicado 28/07/2026 13:04

Rio - A Central de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro (Ceasa/RJ) anunciou, nesta terça-feira (28), a exoneração de 25 ocupantes de cargos comissionados . A medida deve gerar uma economia anual de R$ 2,1 milhões aos cofres públicos, considerando salários, encargos e demais custos.

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A decisão representa uma redução de 19,5% no total de cargos comissionados da estatal, que atualmente conta com 128 nomeações.

Segundo o coronel Marcelo Corbage, que assumiu a presidência da empresa no último dia 10 com mandato até abril de 2027, as exonerações têm os objetivos de adequar a estrutura administrativa, reduzir despesas e tornar a gestão mais eficiente.

Corbage afirmou que a revisão do quadro funcional terá caráter permanente e que novas medidas poderão ser adotadas caso sejam identificadas oportunidades de otimizar a estrutura da Ceasa. As 25 saídas serão publicadas em Diário Oficial nos próximos dias.

A iniciativa segue o movimento adotado pelo Governo do Estado, que já exonerou mais de 4 mil servidores desde março, quando o governador em exercício Ricardo Couto assumiu o cargo. Na última quarta-feira (22), o Instituto Rio Metrópole exonerou 30 pessoas.

A Ceasa, classificada como o maior entreposto comercial de alimentos do Estado do Rio, conta com seis unidades, sendo a principal delas a de Irajá, na Zona Norte da capital.

Novo presidente

Ex-comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Marcelo Corbage assumiu a presidência da Ceasa, no último dia 10, ao ter o nome aprovado, por unanimidade, em uma reunião extraordinária do conselho de administração da estatal.

Convocada pelo Governo do Rio, acionista majoritário da companhia, a votação registrou sete votos a favor do coronel, que exercerá o mandato até abril de 2027.

Marcelo é formado pela Academia de Polícia Militar Dom João VI (antiga Escola de Formação de Oficiais - EsFO) e possui cursos de especialização do Bope, do Comando Anfíbio e de Operações em Caatinga e Pantanal pela Marinha, assim como um de Montanha pelo Exército Brasileiro.

Além disso, já atuou como subcomandante do próprio Bope, do 14º BPM (Bangu) e do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua).

Ele acumula em sua trajetória posições estratégicas, tendo atuado como coordenador de Comunicação do Comando de Polícia Pacificadora (CPP), em 2015, e como diretor de Inteligência da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap), entre os anos de 2019 e 2020.