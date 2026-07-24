Roberto Lisandro Leão é um dos homens fortes na gestão do governador interino Ricardo Couto - Divulgação SEGOV

Roberto Lisandro Leão é um dos homens fortes na gestão do governador interino Ricardo CoutoDivulgação SEGOV

Publicado 24/07/2026 05:00

Ao assumir interinamente a presidência do Instituto Rio Metrópole, o secretário de Estado de Governo e do Gabinete de Segurança Institucional, Roberto Lisandro Leão, fez um choque de gestão. Entre as medidas, a exoneração de 30 comissionados, a substituição de dois diretores e a nomeação de outros dois para as vagas dos ex-dirigentes presos durante a operação do Ministério Público do Estado do Rio sobre supostas irregularidades em contratos da autarquia. Um dos nomeados é o arquiteto e urbanista Vicente Loureiro, especialista em planejamento urbano e desenvolvimento metropolitano, que assumiu a Diretoria de Desenvolvimento Metropolitano Integrado. O pagamento de contratos em andamento está suspenso até a conclusão de uma auditoria.

LGBTI+ ganham maior proteção no estado

Membros do Conselho dos Direitos da População LGBTI tomam posse - Divulgação

Membros do Conselho dos Direitos da População LGBTI tomam posseDivulgação

Membros do Conselho Estadual dos Direitos da População LGBTI+ tomaram posse para o mandato 2026–2028. A coordenadora do Centro de Cidadania LGBTI+ Baixada I, Sharlene Rosa, destacou ações de cidadania, enfrentamento à discriminação e à violência e o acesso a direitos com acolhimento, orientação, assistência e encaminhamento a serviços públicos. "Fortalecer os Centros e o Conselho amplia os direitos humanos dessa população no estado".

Tradição quilombolas nas escolas públicas do Rio

Lideranças quilombolas vão realizar seminários sobre ancestralidade em escolas públicas das oito regiões do Estado do Rio entre agosto e dezembro, dentro do projeto "Raízes do Amanhã". A iniciativa é da Art Cult em parceria com o Ministério da Cultura e a Associação Estadual das Comunidades Quilombolas do Estado do Rio. Os encontros com estudantes, educadores e representantes das comunidades vão valorizar a memória, a tradição e a educação antirracista.

Projeto amplia trabalho para mulheres 40+

Tramita na Câmara Federal projeto do deputado Ricardo Abrão (PSDB-RJ) que cria a lei "Recomeço 40+ Mulher" que incentiva a contratação, qualificação, reinserção e permanência de mulheres com 40 anos ou mais no mercado de trabalho. "Mulheres ainda encontram barreiras, mesmo tendo qualificação e experiência" diz.

PICADINHO

O curso "Formas Musicais", com o maestro Ricardo Rocha, será realizado de amanhã a 12 de setembro, de 10h às 13h, na Escola de Música Villa-Lobos. Rua Ramalho Ortigão, 9, Centro.



Inspirada na obra de Clarice Lispector, o espetáculo "Se Eu Fosse Eu – Clarices", do grupo brasiliense ATA – Agrupação Teatral Amacaca, encerra temporada dia 26, no Centro Cultural da Justiça Federal. Avenida Rio Branco, 241, Centro.



O MAM e a Fiocruz apresentam a obra digital do artista visual Guerreiro do Divino Amor, criada para a 26ª Conferência Internacional de Aids (Aids 2026), que acontecerá no Rio entre 26 e 31 de julho.

Colaboração de Claudia Villas Boas