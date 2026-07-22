Convenção do PSD oficializou candidatura de Eduardo Paes ao Governo do Estado do Rio de Janeiro - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Convenção do PSD oficializou candidatura de Eduardo Paes ao Governo do Estado do Rio de JaneiroReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 22/07/2026 05:00

O calendário eleitoral obriga definições nas articulações visando 4 de outubro. As convenções partidárias terão que apontar seus candidatos e coligações até 5 de agosto. O prazo final para os partidos e federações apresentarem todos os pedidos de registro de candidatura (fechamento das chapas) à Justiça Eleitoral é até às 19h do dia 15 de agosto. Eduardo Paes, candidato do PSD, líder nas pesquisas, partiu para o ataque. "A responsabilidade por tudo isso no Rio é do grupo político que tomou de assalto o estado há oito anos. Governador cassado, presidente da Alerj preso por ligação com o crime organizado, com o Comando Vermelho. Talvez o certo não seja chamar de grupo político, mas de organização criminosa". Neste ritmo, o nome da direita que cresce para ser o vice de Douglas Ruas, do PL, é o do ex-secretário de Polícia Civil Felipe Curi. Ele é visto como o mais agressivo opositor de Paes, enquanto Ruas posará de "estadista".

Desordem urbana impacta economia fluminense

Policiais frustram roubo de carga avaliada em R$220 mil na Zona Norte - Reprodução / @PMERJ

Policiais frustram roubo de carga avaliada em R$220 mil na Zona NorteReprodução / @PMERJ

Pesquisa do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) mostra como a expansão da informalidade impacta o roubo de cargas, reduz a arrecadação e limita investimentos no estado do Rio de Janeiro. O roubo de cargas disparou em março, com alta de 85,1% em comparação ao mesmo mês de 2025. No ano passado, o mercado informal, que segue crescendo, movimentou R$ 4,5 bilhões - valor superior à soma de todas as datas comemorativas do comércio.

Lei obriga cartazes sobre AVC em locais públicos

A Alerj aprovou lei do ex-deputado Daniel Martins, atual secretário de Estado de Trabalho e Renda, que obriga cartazes em locais públicos sobre sintomas do acidente vascular cerebral (AVC). Dados do Instituto Nacional de Cardiologia apontam que os casos podem crescer até 20% durante o inverno, principalmente quando a temperatura não passa dos 14 graus.

Prefeitura do Rio promoverá evento multicultural

Coordenada pela Secretaria Municipal de Cultura, a primeira edição da Semana de Arte do Rio acontecerá entre 16 e 27 de setembro. Museus, centros culturais, teatros e galerias receberão atividades em espaços públicos e privados da região central. "O Centro será ocupado com diferentes linguagens: dança, artes visuais, teatro, cinema. Vai atrair turistas, além de gerar emprego e renda", afirma o prefeito Eduardo Cavaliere.

PICADINHO

Amanhã, às 18h, a Anita Schwartz Galeria de Arte promove visita guiada gratuita, conduzida pelo curador Ulisses Carrilho, à exposição coletiva "Marmita". Rua José Roberto Macedo Soares, 30, Gávea.



O espetáculo "Agar" realiza sessão extra amanhã, às 15h e 20h30, com audiodescrição e intérprete de libras no Sesc Copacabana. Rua Domingos Ferreira, 160.



A escritora Jessica Paola estará na 24ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) 2026 integrando a mesa "Estado de criação: autoria, deslocamento e alteridade". Dia 24, às 14h30.



Colaboração de Claudia Villas Boas