Wilson Witzel já avisou que é pré-candidato ao governo do estado do Rio pelo partido Democratas - Reprodução Rede Social

Wilson Witzel já avisou que é pré-candidato ao governo do estado do Rio pelo partido DemocratasReprodução Rede Social

Publicado 21/07/2026 05:00

A dança das cadeiras é um processo típico em período eleitoral quando vai chegando a data-limite das convenções e formalização dos nomes dos candidatos. A disputa ao governo do Rio vai afunilando os postulantes e já se percebe que o pensamento conservador é o preferido. Como as opções da direita são variadas, o eleitorado tenderá a rachar, o que pode beneficiar candidatos do centro e da esquerda. Até o momento, em ordem alfabética, estes são os que saíram na frente: André Marinho (Novo); André Português e Anthony Garotinho (Republicanos); Fabiano Horta (PT); Coronel Busnello (Missão); Cyro Garcia (PSTU); Douglas Ruas (PL); Eduardo Paes (PSD); Juliete Pantoja (UP); Luan Monteiro (PCO); William Siri (PSOL) e Wilson Witzel (Democratas).

Vereador que veio da internet quer ser deputado

Leonel de Esquerda está em seu primeiro mandato como vereador do Rio - Reprodução Rede Social

Leonel de Esquerda está em seu primeiro mandato como vereador do Rio Reprodução Rede Social

O vereador Leonel de Esquerda (PT) lança hoje, dia do seu aniversário, sua pré-candidatura a deputado estadual do Rio de Janeiro. Confirmaram presença o deputado federal Lindbergh Farias e os pré-candidatos Benedita da Silva (Senado), Reimont e Marcelo Freixo (deputado federal), além do ex-prefeito de Maricá Fabiano Horta (governo do estado). O evento será realizado no Casarão do Firmino, na Rua da Relação, 19, no Centro do Rio.

Hospital do Rio se destaca na prevenção de trombose

O Hospital Pan-Americano, na Tijuca, Zona Norte do Rio, acaba de receber do Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente o selo de Boas Práticas de Prevenção do Tromboembolismo Venoso (TEV). O reconhecimento é concedido a instituições que adotam protocolos para prevenir complicações durante internações hospitalares.

Rogério Lisboa avalia cenário eleitoral

Ex-prefeito de Nova Iguaçu por dois mandatos, Rogério Lisboa (PP) tem futuro político incerto. A dúvida é se ele será mesmo candidato a vice-governador do estado do Rio na chapa de Douglas Ruas pelo PL. Nem seus amigos sabem qual será sua decisão diante do crescimento de boatos sobre mudança de rumo na disputa interna.

PICADINHO

A Secretaria Municipal de Assistência Social realiza hoje, das 9h às 13h, o Feirão de Vagas para Jovem Aprendiz – Jovem Talento Carioca, destinado a jovens de 14 a 24 anos, no Clube do Servidor Municipal. Rua Ulysses Guimarães, s/nº, Cidade Nova.



O evento on-line "Educação integral em tempo integral", com apresentação de Silvio Santana, recebe a jornalista Rejane Guerra e o professor Waldeck Carneiro. Hoje, às 19h30, no canal "Olhar Inquieto" do YouTube.



Rômulo Neris, mestre em Microbiologia, fala sobre Comunicação Científica em Virologia no "I Curso de Inverno de Virologia Básica e Aplicada", na UFRJ. Amanhã, às 15h30.

Colaboração de Claudia Villas Boas