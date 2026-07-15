Deputado federal, Eduardo Bandeira de Mello deixou o PSB para se filiar ao PV em março deste ano - Reprodução Rede Social

Deputado federal, Eduardo Bandeira de Mello deixou o PSB para se filiar ao PV em março deste ano Reprodução Rede Social

Publicado 15/07/2026 05:00

O peso do Partido Verde (PV) é considerado de médio a pequeno porte, dependendo da esfera. Ele não possui prefeitos eleitos nas principais cidades do estado do Rio de Janeiro e tem representação reduzida em casas legislativas de todo o país, atuando em federações partidárias — especificamente a Federação Brasil da Esperança, que engloba PV, PT e PCdoB. Até por isso ganha importância o giro do deputado federal Eduardo Bandeira de Mello (PV), que visitou 13 municípios do Norte e Noroeste Fluminense com o objetivo de fortalecer a legenda. Ele esteve em Quissamã, Conceição de Macabu, Campos dos Goytacazes, São Fidélis, Italva, Cardoso Moreira, Itaperuna, Varre-Sai, Laje do Muriaé, Miracema, Cambuci, Itaocara e Aperibé.

Queiroz e Caiado homenageados pelo Comércio

Durante a premiação, Queiroz e Caiado destacaram a importância do setor - Luciola Villela/CMRJ

Durante a premiação, Queiroz e Caiado destacaram a importância do setorLuciola Villela/CMRJ

O deputado Marcelo Queiroz (PSDB-RJ), presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços na Câmara Federal , e o vereador Carlo Caiado (PSD-RJ) foram homenageados com a "Medalha Amigo do Comércio", concedida pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. "O comércio é um dos pilares da economia carioca, gera oportunidades, impulsiona o empreendedorismo, fortalece bairros e contribui para a geração de emprego, renda e qualidade de vida", comentou Caiado.

Intercâmbio internacional para professores cariocas

Os professores da rede municipal de ensino poderão participar de programas de formação internacional custeados pelo poder público. A medida foi oficializada com a sanção de Lei pelo prefeito Eduardo Cavaliere, após aprovação do projeto de autoria do vereador Salvino Oliveira (PSD) na Câmara Municipal.

Projeto agiliza salário-maternidade

Quando uma pessoa morre, o INSS encerra o benefício. Mas quando nasce uma criança, a mãe precisa enfrentar filas, documentos e burocracia para receber o direito. O deputado federal Dr Flávio (PL) deu entrada em um projeto de lei que prevê a concessão imediata do salário-maternidade logo após o parto.

PICADINHO

A Editora Imulheres lança o livro "Potência Feminina – Trajetórias Reais, Desafios e Vitórias", com relatos de 15 mulheres sobre superação, empreendedorismo, maternidade, liderança e recomeços. Amanhã, às 17h, na Praia de Botafogo, 330.



A peça "Doce Árido", com Pri Helena, Rebeca Figueiredo e Layla Paganini, estreia amanhã, às 20h, no Teatro Ipanema Rubens Corrêa. Rua Prudente de Morais, 824.



Breno Góes apresenta o álbum "DOBRA" com show de abertura de Thársila. Amanhã, às 20h, no Teatro Ziembinski. Avenida Heitor Beltrão, s/nº, Tijuca.

Colaboração de Claudia Villas Boas