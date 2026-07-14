Pastor Márcio Poncio foi preso pela Polícia Federal no dia 2 na 5ª fase da Operação Unha e Carne - Reprodução Rede Social

Pastor Márcio Poncio foi preso pela Polícia Federal no dia 2 na 5ª fase da Operação Unha e CarneReprodução Rede Social

Publicado 14/07/2026 05:00

O ministro Alexandre de Moraes converteu a prisão do pastor Márcio Poncio em domiciliar devido a seu grave estado de saúde (retocolite ulcerativa grave) e à gravidez de risco de sua esposa. Apesar de não existir estatística oficial única e consolidada com o número exato de detentos com problemas de saúde no sistema penitenciário do Rio, a situação é delicada. Relatórios da Defensoria Pública e da Fiocruz apontam um quadro crítico de enfermidades. Dez por cento da população carcerária sofre de tuberculose ativa, número até 30 vezes maior do que fora dos presídios. Há quadros severos de adoecimento psiquiátrico, com taxas de estresse atingindo 35,8% dos homens e 57,9% das mulheres, além de alta incidência de dificuldades auditivas e problemas oftalmológicos (como miopia e astigmatismo) não tratados.

Petrobras conquista Prêmio Pró-Ética

Petrobras foi reconhecida pelo combate à corrupção e ações sustentáveis - Divulgação / Petrobras

Petrobras foi reconhecida pelo combate à corrupção e ações sustentáveisDivulgação / Petrobras

A Petrobras conquistou o Prêmio Pró-Ética, da Controladoria-Geral da União (CGU). A premiação é entregue para as empresas que desenvolvem práticas éticas com medidas de integridade, prevenção à corrupção e ações de sustentabilidade. A certificação foi entregue ao diretor de Governança e Conformidade da Companhia, Ricardo Wagner, e à gerente executiva de Conformidade, Renata Elias, em Brasília, no Dia da Integridade Empresarial.

PCdoB lança candidato próprio ao Senado

O presidente do Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro, Márcio Ayer, será o candidato do PCdoB ao Senado Federal. Ele tem o apoio das deputadas federais Jandira Feghali, Enfermeira Rejane e das estaduais Dani Balbi e Lilian Behring, além do vereador de São Gonçalo Isaac Ricalde.

Douglas Ruas propõe mais estradas no interior

O pré-candidato ao governo estadual Douglas Ruas (PL) visitou a Região Serrana e, na Expo Cordeiro, prometeu a ampliação das estradas do interior. Outra promessa foi a criação de um calendário anual de eventos para os parques de exposição com o objetivo de fortalecer o turismo e impulsionar a economia regional.

PICADINHO

O Clube de Leitura Itinerante acontece pela primeira vz em um quilombo. Hoje, às 18h30, no Quilombo Ferreira Diniz. Rua Cândido Mendes, 320, Glória.



Depois de mais de duas décadas fora de operação, o Ramal Silvestre dos Bondes de Santa Teresa foi revitalizado e passa a contar com grade horária.



A Escola de Artes Visuais do Parque Lage está com inscrições abertas para bolsas integrais de cursos livres gratuitos para o segundo semestre. Rua Jardim Botânico, 414.

Colaboração de Claudia Villas Boas



