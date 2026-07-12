Domingos Brazão foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 76 anos e 3 meses de prisão - Reprodução/ internet

Domingos Brazão foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 76 anos e 3 meses de prisãoReprodução/ internet

Publicado 12/07/2026 05:00

O ministro do STF Alexandre de Moraes solicitou providências ao presidente do TCE-RJ, Márcio Pacheco, para a perda do cargo de conselheiro de Domingos Brazão, preso em Bangu 8 pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 2018. Brazão vem recebendo seus vencimentos, em torno de R$ 50 mil, auxílios educação e saúde, que somam R$ 5 mil, e ,entre fevereiro e abril, embolsou auxílio-alimentação de R$ 10 mil. A família do conselheiro ainda vive outro problema: o ministro Alexandre de Moraes determinou o congelamento de R$ 100 milhões em ativos digitais, contas bancárias e bens dos investigados do grupo em torno do irmão, ex-deputado Chiquinho Brazão, em prisão domiciliar pelo mesmo crime.

PT do Rio acorda para eleição no Senado

Diretório estadual do PT diverge sobre apoio para candidatura ao Senado - Isaac Eduardo

Diretório estadual do PT diverge sobre apoio para candidatura ao SenadoIsaac Eduardo

A direita bolsonarista está bem mais adiantada nacionalmente do que a esquerda quando opta em fortalecer candidaturas ao Senado. O PT fluminense resolveu reagir. Em nota, a legenda diz que "a eleição para o Senado Federal assume centralidade na estratégia do PT para o Rio de Janeiro. Uma parcela significativa do eleitorado fluminense se vê representada por um projeto antineoliberal, popular, democrático, antirracista e feminista, comprometido com a defesa da vida e com os direitos das populações faveladas".

Ferramenta analisa denúncias contra servidores

A Controladoria-Geral do Município criou um procedimento investigativo, a Análise de Viabilidade Interna, que verifica se denúncias contra servidores públicos possuem indícios suficientes para um procedimento disciplinar. O objetivo é dar mais segurança técnica às decisões da Administração. "A responsabilização precisa ser resultado de uma análise consistente", afirma a controladora-geral, Rosemary Macedo.

Trump trata mal brasileiros e turismo cai

Os turistas do Rio que voltam dos Estados Unidos reclamam das hostilidades americanas. A Disney confirmou uma queda no número de visitantes em seus parques, registrando uma retração significativa de turistas internacionais. A redução do fluxo é parte de um declínio geral no turismo estrangeiro para o país.

PICADINHO

O espetáculo infantil "Ibejis", uma imersão poética no universo dos gêmeos, segue temporada no Sesc Tijuca. Rua Barão de Mesquita, 539.

O Instituto Estação das Letras, instituição que forma leitores, escritores e profissionais do livro, promove, este mês, cursos e oficinas on-line. Entre os professores estão Jeferson Tenório e José Castello, Luiz Antonio de Assis Brasil e Suzana Vargas, vencedores do Prêmio Jabuti.



A Biblioteca Municipal Ziraldo, na Cidade das Artes, completou dois anos. Com um acervo de mais de sete mil títulos e computadores com acesso à internet, a única biblioteca pública da Barra da Tijuca funciona diariamente, de segunda a sexta, das 10h às 18h, e sábados, domingos e feriados, de 12h às 19h.

Colaboração de Claudia Villas Boas