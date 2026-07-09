A prisão de Márcio Canella por posse ilegal de fuzil enfraquece sua campanha ao Senado pelo Rio - Divulgação / Prefeitura de Belford Roxo

A prisão de Márcio Canella por posse ilegal de fuzil enfraquece sua campanha ao Senado pelo RioDivulgação / Prefeitura de Belford Roxo

Publicado 09/07/2026 05:00

O União Brasil, presidido nacionalmente por Antônio de Rueda, e, no âmbito estadual, por Márcio Canella, entrou em crise. As fortes articulações estratégicas em andamento foram atropeladas pelas investigações de cunho criminal da Polícia Federal e do Ministério Público. Rueda pretendia vir como deputado federal pelo Rio de Janeiro por considerar que o eleitor fluminense aceita tudo. Ele contava como principal cabo eleitoral com Márcio Canella. O prefeito de Belford Roxo, por sua vez, tinha plano de concorrer a uma vaga ao Senado. Ao não explicar direito por que tinha um fuzil no seu carro, Canella chocou o universo político. A aliança com a Direita e o Partido Liberal (PL) estão em alerta de ter entrado água.

Setor de óleo e gás amplia oportunidade de trabalho

Programa Autonomia e Renda já beneficiou mais de 3 mil pessoas no país - Hugo Carvalho / Google Maps

Programa Autonomia e Renda já beneficiou mais de 3 mil pessoas no paísHugo Carvalho / Google Maps

A Petrobras e quatro de suas fornecedoras (os consórcios CONSAG e Tenenge, a UTC Óleo e Gás e a Hebert Engenharia) fecharam acordo para acelerar a contratação de beneficiários do programa "Autonomia e Renda", que oferece qualificação profissional prioritariamente a pessoas em vulnerabilidade social. O programa já formou cerca de 3.500 alunos - quase 10% já atuam em empresas do setor. A meta, até dezembro, é ultrapassar a marca de 4.800 estudantes.

Servidores do Rio têm folga ampliada para exames médicos

A Lei que garante às mulheres uma folga anual para realizar exames de prevenção e controle do câncer de mama e colo do útero, sem prejuízo do salário, foi ampliada. A partir de agora, o benefício vale também a servidores públicos estaduais que acompanhanharem cônjuge ou dependente legal nos procedimentos.

Incentivos fiscais do estado serão reduzidos

A Alerj atualizou a lei que propõe a redução gradual dos incentivos fiscais fluminenses até 2032, último ano da entrada em vigor integral da Reforma Tributária. As novas regras do Fundo Orçamentário Temporário (FOT) aumentam de 10% para 30% a compensação depositada no fundo pelas empresas beneficiadas.

PICADINHO

A instalação de realidade virtual "Flores seguem crescendo pelos cantos", de Marina Couto, será apresentada amanhã, das 16h às 20h, no 10º Festival Ecrã, no CCBB RJ. Rua Primeiro de Março, 66, Centro.



"Anônima", romance de Vanessa Alves, será lançado amanhã, às 19h, após roda de conversa com as escritoras Yonara Costa e Luciene Carris. Rua Maria Angélica, 171-B, Jardim Botânico.



Amanhã, a partir das 22h30, a banda Black Circle apresenta tributo ao Pearl Jam no Rio Scenarium. Rua do Lavradio, 10, Centro.

Colaboração de Claudia Villas Boas