O Ministério da Justiça prorrogou por mais 90 dias a atuação da Força Nacional de Segurança no Rio - Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério da Justiça prorrogou por mais 90 dias a atuação da Força Nacional de Segurança no Rio Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 03/07/2026 05:00

A Secretaria de Segurança Pública, instância subordinada ao Governo do Estado, tomou a decisão certa ao pedir renovação da presença da Força Nacional para ajudar no combate ao crime no Rio de Janeiro. No entranto, isto tem um preço: uma operação padrão com 150 agentes custa aos cofres públicos cerca de R$ 10 milhões a cada 45 dias. O pagamento de diárias, manutenção e abastecimento das viaturas são os itens que mais pesam e variam de acordo com a patente do agente, girando em torno de R$ 335 a R$ 800 para deslocamentos na capital fluminense. Com foco em inteligência e bloqueio de vias, já demandaram aportes de até R$ 20 milhões em períodos curtos do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

PL cogita afastar Sóstenes da liderança

Sóstenes Cavalcante vem perdendo força política após a operação da PF - Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Sóstenes Cavalcante vem perdendo força política após a operação da PFPablo Valadares/Câmara dos Deputados

A Operação da Polícia Federal Rent a Car, chamada de "Galho Fraco II", que mira pessoas ligadas ao deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), trouxe desconforto entre os aliados em Brasília. Há quem peça sua saída da liderança do partido na Câmara dos Deputados. Desta vez, a polícia trabalha para desvendar um suposto esquema de desvio de recursos públicos da cota parlamentar por meio da contratação fraudulenta de empresas de locação de veículos.

Caciques do PSD e PT fecham estratégia

Os nomes de Benedita da Silva (PT) e Pedro Paulo (PSD) serão trabalhados fortemente na tentativa de elegê-los senadores da República. O objetivo é impedir que os conservadores consigam emplacar algum nome apoiado pela extrema direita fluminense. As visitas constantes de Lula ao Rio servem a este objetivo.

Ideia de "Duas eleições" é mal recebida

A possibilidade de realizar uma eleição suplementar conjunta com o primeiro turno das Eleições Gerais de 2026, no dia 4 de outubro, foi recebida com indiferença na Alerj. A ideia era decidir o formato da eleição (direta ou indireta) para definir o governador que cumprirá o mandato-tampão do Rio de Janeiro.

PICADINHO

De hoje ao dia 19 de julho, acontece a nova temporada da peça "A Moratória", no Teatro Dulcina. Escrita nos anos 1950, a peça retrata o colapso de uma família tradicional diante da perda de status social.



O lançamento do livro "Centro Cultural Donana: Histórias de um Quintal" celebra os 40 anos do espaço. Amanhã, às 17h. Rua Aguapeí, 197, Areia Branca, Belford Roxo.



A Orquestra Forte de Copacabana celebrará 15 anos de existência com um concerto gratuito. Amanhã, às 18h. Praça Coronel Eugênio Franco, 1, Posto 6.

Colaboração de Claudia Villas Boas