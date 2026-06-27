Intolerância Religiosa é crime de ódio e pode ser enquadrado como racismo, com penas de reclusão - Reprodução

Intolerância Religiosa é crime de ódio e pode ser enquadrado como racismo, com penas de reclusãoReprodução

Publicado 27/06/2026 05:00

A Polícia investiga agressão e intolerância religiosa ocorrida no Colégio Estadual Arnoldo Abruzzini da Fonseca, em Sepetiba, na Zona Oeste. Uma estudante menor de idade adepta do candomblé foi espancada por colegas que se diziam cristãs. Em nota, a Secretaria de Estado de Educação afirmou que repudia qualquer forma de preconceito. No dia 21 de setembro, terá a 18ª Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa, justamente para demonstrar a importância do respeito à fé de cada um. Estão confirmadas as presenças de Awurê, Pastor Kleber Lucas, Padre Lázaro, Banda Soul da Paz e Marquinhos de Oswaldo Cruz. A iniciativa é da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa (CCIR) e do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas (CEAP).

Eventos turíticos na conta do ICMS

Ex-secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca quer impulsionar setor - Ascom

Ex-secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca quer impulsionar setor Ascom

O deputado Gustavo Tutuca (PP), ex-secretário de Estado de Turismo, apresentou projeto na Alerj que permite empresas destinarem parte do ICMS devido ao estado para patrocinar projetos turísticos, eventos, feiras e congressos, sem custo adicional aos cofres públicos. A medida abre nova fonte de financiamento privado. Presidente da Comissão de Orçamento da Casa, Tutuca quer o turismo no mesmo patamar de prioridade fiscal da cultura e do esporte.

Salvino Oliveira vê chances de ser deputado federal

O vereador Salvino Oliveira (PSD) anuncia hoje a pré-candidatura a deputado federal na Cidade de Deus, Zona Sudoeste, onde o parlamentar nasceu. O lugar escolhido foi a quadra da Mocidade da Cidade de Deus. Confirmaram presença o prefeito Eduardo Cavaliere e os pré-candidatos ao governo do Estado e Senado Eduardo Paes e Pedro Paulo.

Primeira sala de parlatório em delegacia do Rio

A 38ª DP (Brás de Pina) inaugurou a primeira Sala de Parlatório em uma delegacia de polícia do estado do Rio. A iniciativa é uma parceria entre a OAB-RJ Leopoldina e a Polícia Civil. O espaço foi criado para proporcionar um ambiente reservado para garantir o sigilo profissional entre advogados e clientes.

PICADINHO

Roberto Menescal e Gilson Peranzzetta fazem show com as participacões especiais de João Senise e Cris Delanno no Blue Note. Hoje, às 20h. Avenida Atlântica, 1910, Copacabana.



O Rio Scenarium recebe o show de Pedro Mussum, hoje, às 20h30. A apresentação integra a programação especial do Mês do Orgulho LGBTQIAP+. Rua do Lavradio, 20, Centro.



O Sesc Duque de Caxias recebe, hoje, a exposição gratuita "Salvíficos Movimento #2 - Fábula", de Eduardo Salvino, que une ancestralidade e games. Rua General Argolo, 47, Centro.

Colaboração de Claudia Villas Boas