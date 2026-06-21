Torcida pelo Brasil na Copa do Mundo não prejudica movimentação política para a próxima eleição - Erica Martin/Arquivo Agência O Dia

Torcida pelo Brasil na Copa do Mundo não prejudica movimentação política para a próxima eleição Erica Martin/Arquivo Agência O Dia

Publicado 21/06/2026 05:00

Os partidos e federações políticas têm até o dia 5 de agosto de 2026 para definir oficialmente as suas nominatas (listas de candidatos) para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e para o Congresso Nacional (Câmara e Senado). E no dia 15 de agosto será o prazo-limite para que as agremiações enviem o registro oficial das candidaturas acordadas na convenção para a Justiça Eleitoral (no caso da Alerj e da bancada federal do Rio). O estado do Rio de Janeiro elege 46 deputados federais, 70 deputados estaduais e dois senadores. Cada partido ou federação deve preencher a nominata respeitando o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. O processo segue orientação do Calendário Eleitoral das Eleições de 2026 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Prejuízo anual com "gatos" é bilionário

Desordenamento de fios, furtos e objetos pendurados prejudicam energia - Reprodução/redes sociais

Desordenamento de fios, furtos e objetos pendurados prejudicam energiaReprodução/redes sociais

O coordenador da Comissão Externa do Brasil Legal de Combate à Pirataria, Julio Lopes (PP), defendeu, em audiência na Câmara dos Deputados, a necessidade urgente de combater práticas ilegais no setor de energia elétrica. Ele sugeriu aumentar a pena de três para seis anos para quem praticar furto. "O desvio de energia gera prejuízo superior a R$ 10 bilhões por ano - R$ 7 bilhões são repassados ao consumidor, encarecendo a fatura em até 3%", afirma.

Alexandre Medeiros lança novo livro

Lançado o livro "Ai de nós, Copacabana", uma crônica sensível do jornalista e escritor Alexandre Medeiros, publicada pela Mórula Editorial em parceria com a livraria Folha Seca. A obra mistura memórias e observações do cotidiano carioca, destacando o afeto e os laços humanos para além dos cartões-postais da cidade.

Vilas Olímpicas do Rio promovem skate

O Skate já trouxe ao Brasil cinco medalhas nas Olimpíadas, e isso anima os jovens. Somente nas Vilas Olímpicas de Gamboa, Encantado e Barra, 200 alunos já estão matriculados. "É um caso de sucesso para o país, reconhecido internacionalmente. Quem sabe novos talentos não despontem?", reflete o secretário Municipal de Esportes, Bruno Ramos.

PICADINHO

No Dia Mundial do Refugiado, o Sesc Tijuca recebe mais uma edição do "Rio Refugia", festival multicultural promovido pelo Sesc RJ, Abraço Cultural, PARES Cáritas RJ e Feira Chega Junto, com apoio do ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados). Rua Barão de Mesquita, 539, Tijuca.

O grupo de choro "Catavento" se apresenta hoje no Xepa Bar, de 15h às 19h. Rua Arnaldo Quintela, 87, Botafogo.



A IV Feira de Estágios da OAB-RJ será realizada no dia 22, das 9h às 17h, no 9º andar da sede da Seccional. Avenida Marechal Câmara, 150, no Centro.

Colaboração de Claudia Villas Boas