Deputado Anderson Moraes é um dos parlamentares da Alerj que se declara a favor do armamento - Reprodução Redes Sociais

Deputado Anderson Moraes é um dos parlamentares da Alerj que se declara a favor do armamentoReprodução Redes Sociais

Publicado 18/06/2026 05:00

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta terça-feira (16) que a defesa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro prestasse esclarecimentos sobre uma arma de fogo de sua propriedade apreendida em uma blitz da Polícia Militar do Distrito Federal. Não é incomum políticos de direita do Rio produzirem histórico público de posse, registro ou porte de armas de fogo. Alexandre Knoploch (PL) registrou em seu patrimônio oficial a posse de 7 armas (dois fuzis, quatro pistolas e um revólver). O Delegado Ramagem (PL), ex-deputado federal pelo Rio de Janeiro, por sua carreira como Delegado da Polícia Federal, tem porte e trânsito autorizados por lei. Os deputados do PL Anderson Moraes e Alan Lopes, da bancada estadual, são conhecidos defensores da flexibilização do armamento civil e compõem a base armamentista da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O deputado federal fluminense Helio Lopes é militar da reserva e frequentemente associado à pauta de defesa dos armamentos para profissionais de segurança.

Prefeitura impõe choque de ordem na Lagoa

Operação contou com a colaboração da Comlurb e o apoio do 23º BPM - Divulgação

Operação contou com a colaboração da Comlurb e o apoio do 23º BPMDivulgação

A Prefeitura do Rio realizou operação integrada na Lagoa Rodrigo de Freitas para combater o abandono de embarcações, guarderia irregular e ocupações em área tombada. Foram apreendidos e descartados seis barcos em estado precário e sem documentação, e realizado o desmonte de um barraco de madeira. Também foram descartados dois caiaques, um triciclo, um carrinho de supermercado, duas bicicletas e seis cadeiras em avançado estado de deterioração.

Trabalhador do estado com mais acesso à Inteligência Artificial

O governador interino Ricardo Couto sancionou lei que institui a Política Estadual de Adaptação, Transição e Aprendizado para a Interação entre Trabalhadores e a Inteligência Artificial. A iniciativa, do deputado estadual Arthur Monteiro (Solidariedade), prevê cursos gratuitos de requalificação profissional em parceria com a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), universidades estaduais e o setor privado. "A proposta transforma a IA em aliada do trabalhador, e não em ameaça", garante.

Quatro hospitais do Rio entre as melhores UTIs do país

Os hospitais Pasteur, Pan-Americano, Clínicas de Jacarepaguá e Mário Lioni, da Rede Total Care, receberam os selos UTI Top Performer e UTI Eficiente, da Epimed Solutions e da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. A certificação reconhece a assistência, a segurança e a operação nas unidades de terapia intensiva do país.

PICADINHO

A Sala Cecília Meireles recebe hoje, às 19h, na série "Piano na Sala", o pianista Lucas Thomazinho. No repertório, Villa-Lobos, Beethoven e Liszt. Rua da Lapa, 47.



A peça "Hétero Sigilo" será apresentada no Teatro Municipal Ziembinski, com texto e atuação de Bernardo Dugin e direção de João Fonseca. Amanhã, às 20h. Avenida Heitor Beltrão, s/nº, Tijuca.



Estão abertas as inscrições para a 1ª Corrida de Rua do Geneciano – Respira & Corre, dia 28, em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. As inscrições, gratuitas, podem ser realizadas pelo instagram @projetoculturanafaixa até o dia 20.

Colaboração de Claudia Villas Boas