Deputado Daniel Soranz acionou o Conselho de Ética da Câmara do Rio após ataques homofóbicos - Reprodução Redes Sociais

Deputado Daniel Soranz acionou o Conselho de Ética da Câmara do Rio após ataques homofóbicosReprodução Redes Sociais

Publicado 12/06/2026 05:00

O deputado federal Daniel Soranz (PSD) foi alvo de ofensas homofóbicas proferidas pelo vereador Marcelo Diniz, seu colega de partido, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Diversos políticos no Brasil enfrentam agressões e perseguições motivadas por questões de gênero e preconceito. O deputado e ex-secretário repudiou o episódio, classificando-o como "violência política" e tentativa de intimidação por disputa de redutos eleitorais na Zona Oeste carioca. Apesar de canais terem sido criados para denúncias de mulheres vítimas de ataques, homens também podem usar as plataformas. Órgãos como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Ministério Público (MPF) disponibilizam canais específicos para denúncias de assédio, constrangimento ou perseguição motivada por gênero ou orientação sexual. Em geral, baixaria não dá votos.

Heloisa Helena inicia pré-campanha a deputada federal

O Desenrola Consignado está entre os projetos de Heloisa Helena (Rede) - Leo Cabral

O Desenrola Consignado está entre os projetos de Heloisa Helena (Rede) Leo Cabral

Nos quatro meses em que substituiu o deputado Glauber Braga (PSOL) no Congresso, a deputada Heloisa Helena (Rede-RJ) apresentou 74 projetos de lei. Entre eles, a proibição das bets no país. Hoje, lança a pré-campanha à Câmara Federal pelo estado do Rio de Janeiro. "O eleitor deve se perguntar a quem entregará a gerência de mais de R$ 200 milhões de dinheiro público", afirmou em referência ao valor que cada deputado federal administra durante o mandato.

Serviço Família Acolhedora é ampliado no Rio

A Prefeitura do Rio quer estender o projeto "Família Acolhedora". Para isso, intensificou, com o Poder Judiciário, campanha para aumentar a oferta de lares provisórios a crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso ou negligência, afastados de suas famílias pela Justiça. Qualquer casal e solteiros podem se candidatar, tendo direito a bolsa mensal de R$ 1.400 por acolhido ou R$ 2.030 no caso de menor com deficiência ou necessidade especial.

PSD quer pressa em ação contra políticos do governo anterior

O PSD do Rio protocolou no Ministério Público uma representação por improbidade administrativa contra o ex-secretário de Polícia Civil Felipe Curi, o delegado Pedro Cassundé e o ex-governador Cláudio Castro. A ação acusa uso indevido da estrutura do Estado, com fins político-eleitorais, na operação que teve como alvo o vereador Salvino Oliveira, em março deste ano.

PICADINHO

Diretor da Policlínica da Polícia Civil do Estado, o médico legista Roger Ancillotti recebeu o título de Cidadão Honorário do Rio de Janeiro na Câmara de Vereadores.



"O Brilhante Mundo de Julia", primeiro livro do Professor Lenine, publicado pela Colli Books Editora, será lançado hoje, às 11h, na 4ª Feira Literária de Guapimirim (Flig).



A Leve Saúde promoverá amanhã, a partir das 8h, o "Sabadão de Copa" com programação especial nas arenas esportivas no Parque Madureira e no Aterro do Flamengo.

Colaboração de Claudia Villas Boas