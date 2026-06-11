Ministro da Fazenda, Dario Durigan, se reuniu com o governador interino Ricardo Couto em Brasília - Reprodução Redes Sociais

Ministro da Fazenda, Dario Durigan, se reuniu com o governador interino Ricardo Couto em BrasíliaReprodução Redes Sociais

Publicado 11/06/2026 05:00

A reunião em Brasília esta semana entre o governador interino Ricardo Couto e o ministro da Fazenda, Dario Durigan, foi muito além da intenção do Estado de tentar recuperar o dinheiro investido no Master. É claro que a administração atual planeja recuperar R$ 1,4 bilhão aplicados de forma irregular pelo ⁠RioPrevidência no tamborete de Daniel Vorcaro. O rombo de mais de R$ 3 bilhões no banco, que foi liquidado, é a ponta de um iceberg. Os aportes cresceram sete vezes em apenas um ano, sem o aval do Comitê de Investimentos. O que Ricardo Couto disse ao ministro é que o Rio precisa ingressar no Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados até o final do mês. E ambiciona usar R$ 20 bilhões em créditos de ICMS contra a estatal para abater o saldo devedor com a União. Outra proposta é repassar o terreno da antiga Refit para desapropriação e abatimento de mais de R$ 13 bilhões em débitos acumulados. A bola agora está do lado do campo da União. Um jogo mais para vôlei do que futebol.

Rodoviários realizam assembleia hoje

Entre as reivindicações dos rodoviários está a redução da jornada para 5x2 - Montanha

Entre as reivindicações dos rodoviários está a redução da jornada para 5x2Montanha

O Sindicato dos Rodoviários realiza, hoje, assembleia. Entre outras reivindicações, salário de R$ 5 mil para quem dirige articulados e R$ 4 mil aos demais motoristas, jornada de trabalho 5x2, tíquete-alimentação de mil reais, além de plano de saúde e odontológico. "É inegociável", avisa o presidente Sebastião José. A categoria solicitou ao Tribunal Regional do Trabalho ser mediador do acordo com a Rio Ônibus sobre o dissídio dos cerca de 20 mil trabalhadores, que acontece este mês.

Deputados do Rio querem classificar PCC e CV como terroristas no Rio

Deputados da Alerj protocolaram um projeto de lei que declara o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas no estado do Rio. A proposta é assinada pelos deputados Anderson Moraes, Alexandre Knoploch, Filippe Poubel, Renan Jordy e Rodrigo Amorim, todos do PL.

Joyce Trindade anuncia pré-candidatura à Alerj

A vereadora do Rio Joyce Trindade (PSD) é pré-candidata a uma cadeira na Alerj. Ex-secretária Municipal de Políticas para Mulheres e Cuidados por seis anos, é formada em gestão pública, com mais de dez anos no serviço público e em projetos sociais. "Quero colocar a minha experiência de gestão a serviço do estado", afirma.

PICADINHO

Hoje, o deputado estadual Danniel Librelon (Republicanos) receberá a Medalha de Mérito Pedro Ernesto, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro.



O projeto "Música no Museu" apresenta a pianista Alessandra de Lucena tocando clássicos internacionais. Amanhã, às 12h30, no Museu da Justiça. Rua Dom Manuel, 29, Centro.



Começam hoje e seguem até junho de 2027, as oficinas teatrais promovidas pela Funarj nos teatros Mário Lago, em Vila Kennedy, e Armando Gonzaga, em Marechal Hermes, na Zona Norte.

Colaboração de Claudia Villas Boas