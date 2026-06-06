Encontro entre pré-candidato Flávio Bolsonaro e presidente dos EUA Donald Trump ainda repercute - Reprodução/Redes sociais

Encontro entre pré-candidato Flávio Bolsonaro e presidente dos EUA Donald Trump ainda repercuteReprodução/Redes sociais

Publicado 06/06/2026 05:00

Em sua avaliação rotineira que analisa o pensamento da direita brasileira, o Monitor do Debate Público, do Laboratório de Estudos da Mídia e Esfera Pública do Rio de Janeiro, atestou que, para os bolsonaristas, o encontro do pré-candidato Flávio Bolsonaro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi positivo e fortaleceu pautas ligadas a combater o crime organizado, a liberdade de expressão e a aproximação com os americanos do Norte. O encontro foi percebido como politicamente favorável para consolidar o apoio do eleitorado de direita e demonstrar articulação internacional. Entre os conservadores moderados, predominou a preocupação com a soberania nacional, levando muitos participantes a enxergarem a aproximação com Trump de forma crítica ou cautelosa. Alguns reconheceram valor em alianças internacionais e no enfrentamento ao crime organizado, desde que preservada a autonomia brasileira.

MPE apura denúncia de abuso político em Queimados

Primeira-dama de Queimados, Cristiane Kaizer é pré-candidata à Alerj - Reprodução Redes Sociais

Primeira-dama de Queimados, Cristiane Kaizer é pré-candidata à Alerj Reprodução Redes Sociais

O Ministério Público Eleitoral recebeu denúncias de abuso de poder político e uso indevido da máquina pública pelo prefeito de Queimados, Glauco Kaizer (União). Segundo as acusações, a primeira-dama, Cristiane Kaizer, pré-candidata a deputada estadual, estaria utilizando a estrutura administrativa, incluindo a comunicação da Prefeitura, para se promover. Existem relatos de perseguição a servidores concursados e demissão de comissionados que não declaram apoio político.

Projeto protege animais comunitários e seus cuidadores

O deputado federal Ricardo Abrão (PSDB) protocolou projeto que cria regras para proteger animais comunitários, aumentando o rigor contra maus-tratos e assegurando direitos aos cuidadores. "O Brasil possui milhares de voluntários fundamentais no cuidado de bichos abandonados", afirma.

Central sindical do Rio declara seus candidatos

A Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) lançou manifesto em defesa de uma maior representação política. Na ocasião, o presidente, Paulo Farias, anunciou os dois nomes que a entidade apoiará na eleição: Igo Menezes, pré-candidato a deputado estadual, e Márcio Ayer, presidente do Sindicato dos Comerciários, ao Senado. Os dois atuaram juntos em diversas ações pela aprovação da escala 6X1 na Câmara Federal.

PICADINHO

A comédia "Psicóloga Segundo Meu Psiquiatra", comédia com Humberto Martins e Aline Müller, estreia no Teatro Nova Iguaçu Petrobras. Amanhã, às 19h. Rua Coronel Bernardino de Melo, 1081, Caonze, Nova Iguaçu.



A peça "O Dragão", com a Companhia Ensaio Aberto, segue temporada até o dia 08. O conto de fadas para adultos narra a história de um povo que não conhece a liberdade. Armazém da Utopia, Cais do Porto, s/nº, na Praça Mauá.



Fabio Alonso lança "Rastros de Sangue: Memórias de um Perito nas Ruas do Rio de Janeiro". Dia 8, às 19h, no Espaço Noi. Rua Miguel de Frias, 106, Icaraí, em Niterói.

Colaboração de Claudia Villas Boas