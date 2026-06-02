O símbolo com batom na mão é um código de socorro silencioso para mulheres que estão em perigo - Joédson Alves/Agência Brasil

O símbolo com batom na mão é um código de socorro silencioso para mulheres que estão em perigoJoédson Alves/Agência Brasil

Publicado 02/06/2026 05:00

Deputados e senadores têm sido muito criticados por colocarerm seus interesses acima dos da sociedade. Com relação ao combate à violência doméstica, o Congresso Nacional não está de braços cruzados. O Senado aprovou o projeto de lei que amplia de seis meses para um ano o prazo para que vítimas de violência doméstica apresentem queixa ou representação contra o agressor. Pela legislação atual, a vítima tem até seis meses para formalizar a queixa ou oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. O importante é a vítima saber que ela pode acionar a Polícia Militar pelo 190 ou registrar denúncias através do Ligue 180 (Central de Atendimento à Mulher do Ministério das Mulheres).

Defesa dos jovens contra abusos digitais

Seminário sobre proteção digital, realizado em abril, reuniu 300 pessoas - Edgar Maciel

Seminário sobre proteção digital, realizado em abril, reuniu 300 pessoasEdgar Maciel

Diante do aumento dos casos de assédio virtual, exposição indevida de dados e intimidação em redes sociais, a Secretaria Especial de Integração Metropolitana debate hoje políticas públicas de proteção no ambiente digital. O encontro será no Teatro Carlos Gomes, no Centro do Rio. "Queremos ação concreta que garanta às nossas crianças e adolescentes navegação no mundo digital com a proteção necessária", afirma a secretária Cynthia Felix.

Italva beneficiada por emenda parlamentar

O deputado federal Jorge Braz (Republicanos-RJ) é autor de emendas para o munícipio de Italva, no Noroeste do estado do Rio de Janeiro, para as áreas de saúde e agricultura. A prefeitura recebeu dois carros, uma ambulância, arado e roçadeira. O parlamentar garantiu que fiscalizará o uso pessoalmente.

PC do B lança pré-candidato ao Senado

O Partido Comunista do Brasil (PC do B) terá candidato próprio para o Senado Federal. Em reunião da Comissão Política Estadual, os dirigentes da legenda decidiram lançar o nome do comerciário Márcio Ayer como pré-candidato às eleições deste ano para representar o estado do Rio de Janeiro.

PICADINHO

A peça "Cícero - a anarquia de um corpo santo", de Samir Murad, estreia hoje no Centro Cultural da Justiça Federal. Avenida Rio Branco, 241, no Centro.



O livro "Zen Ciclismo", de Juan Carlos Kreimer, será lançado no Dia Mundial da Bicicleta, amanhã, às 19h, na Janela Livraria. Haverá bate-papo com o jornalista Fernando Gabeira, que fez o prefácio, e mediação do jornalista George Patiño. Rua Maria Angélica, 171, Jardim Botânico.



A exposição "Visualidades Brasileiras - Funarte 50 Anos", realizada pela Escola de Artes Visuais do Parque Lage com a Fundação, fica até 6 de junho no Palácio Gustavo Capanema, no Centro.

Colaboração de Claudia Villas Boas