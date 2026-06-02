O símbolo com batom na mão é um código de socorro silencioso para mulheres que estão em perigoJoédson Alves/Agência Brasil

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Sidney Rezende
Deputados e senadores têm sido muito criticados por colocarerm seus interesses acima dos da sociedade. Com relação ao combate à violência doméstica, o Congresso Nacional não está de braços cruzados. O Senado aprovou o projeto de lei que amplia de seis meses para um ano o prazo para que vítimas de violência doméstica apresentem queixa ou representação contra o agressor. Pela legislação atual, a vítima tem até seis meses para formalizar a queixa ou oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. O importante é a vítima saber que ela pode acionar a Polícia Militar pelo 190 ou registrar denúncias através do Ligue 180 (Central de Atendimento à Mulher do Ministério das Mulheres).
Defesa dos jovens contra abusos digitais

Seminário sobre proteção digital, realizado em abril, reuniu 300 pessoasEdgar Maciel

Diante do aumento dos casos de assédio virtual, exposição indevida de dados e intimidação em redes sociais, a Secretaria Especial de Integração Metropolitana debate hoje políticas públicas de proteção no ambiente digital. O encontro será no Teatro Carlos Gomes, no Centro do Rio. "Queremos ação concreta que garanta às nossas crianças e adolescentes navegação no mundo digital com a proteção necessária", afirma a secretária Cynthia Felix.
Italva beneficiada por emenda parlamentar
O deputado federal Jorge Braz (Republicanos-RJ) é autor de emendas para o munícipio de Italva, no Noroeste do estado do Rio de Janeiro, para as áreas de saúde e agricultura. A prefeitura recebeu dois carros, uma ambulância, arado e roçadeira. O parlamentar garantiu que fiscalizará o uso pessoalmente.
PC do B lança pré-candidato ao Senado
O Partido Comunista do Brasil (PC do B) terá candidato próprio para o Senado Federal. Em reunião da Comissão Política Estadual, os dirigentes da legenda decidiram lançar o nome do comerciário Márcio Ayer como pré-candidato às eleições deste ano para representar o estado do Rio de Janeiro.
PICADINHO
A peça "Cícero - a anarquia de um corpo santo", de Samir Murad, estreia hoje no Centro Cultural da Justiça Federal. Avenida Rio Branco, 241, no Centro.

O livro "Zen Ciclismo", de Juan Carlos Kreimer, será lançado no Dia Mundial da Bicicleta, amanhã, às 19h, na Janela Livraria. Haverá bate-papo com o jornalista Fernando Gabeira, que fez o prefácio, e mediação do jornalista George Patiño. Rua Maria Angélica, 171, Jardim Botânico.

A exposição "Visualidades Brasileiras - Funarte 50 Anos", realizada pela Escola de Artes Visuais do Parque Lage com a Fundação, fica até 6 de junho no Palácio Gustavo Capanema, no Centro.
Colaboração de Claudia Villas Boas