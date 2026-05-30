Classificação do CV e PCC como grupos terroristas ocorreu após reunião de Flávio Bolsonaro e Trump - Divulgação

Classificação do CV e PCC como grupos terroristas ocorreu após reunião de Flávio Bolsonaro e TrumpDivulgação

Publicado 30/05/2026 05:00

A classificação do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas estrangeiras pelos Estados Unidos impacta diretamente a soberania nacional, abre portas para sanções financeiras e militares e influi na disputa eleitoral deste ano. Principalmente no Rio de Janeiro. Esta é a leitura de analistas ouvidos pela coluna. O combate ao crime já seria tema central, mas agora irá aumentar a polarização. Como foi um pedido direto do senador Flávio Bolsonaro, enrolado com Daniel Vorcaro, do Banco Master - e, ao lado do irmão Eduardo, que já trabalhou a favor do governo americano no aumento das tarifas aos produtos brasileiros, o PL será cobrado, pois a medida extrapola o simples combate aos traficantes.

Parlamento Juvenil inclui jovens atípicos

Estudantes divergentes no Parlamento Juvenil da Assembleia Legislativa - Divulgação

Estudantes divergentes no Parlamento Juvenil da Assembleia LegislativaDivulgação

A 17ª edição do Parlamento Juvenil da Assembleia do Rio (Alerj), que permite que jovens vivenciem funções de deputado estadual, contou com a participação de neurodivergentes. Entre os 97 jovens que assumiram mandatos estão Rafael Tavares Arruda e Gustavo Teixeira Guimarães, ambos de 16 anos e autistas de nível 1. Outro participante é Luan Vicente, de 15 anos, com paralisia cerebral, eleito para a vice-presidência da mesa diretora desta edição.

Direitos Humanos acompanham caso de pedreiros mortos por PMs

A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj acompanha investigação sobre a morte dos pedreiros Marcelo e Edivan, no Jardim Catarina, em São Gonçalo, durante uma operação policial realizada esta semana. As informações divulgadas até agora apontam que os trabalhadores foram confundidos com criminosos enquanto carregavam ferramentas de trabalho e marmitas.

Búzios investe 50 milhões em Saúde

A Prefeitura de Búzios apresentou relatório de despesas pagas com recursos próprios em ações e serviços de Saúde no 1º quadrimestre de 2026 de R$ 24,291 milhões, 19,87% da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais. Já a soma das receitas provenientes da União e do Estado e de outras não computadas no cálculo mínimo totalizou R$ 25,381 milhões no período.

PICADINHO

O projeto "Música no Museu" apresenta a pianista Alessandra de Lucena. Hoje, às 18h, no Consulado de Portugal. Rua São Clemente, 424, Botafogo.

Baseado nas obras de William Shakespeare, o musical "O Reino de Jorge" faz apresentações hoje e amanhã, às 19h, no Teatro Sérgio Britto. Rua Santo Amaro, 44, Glória.



Alunos de percussão samba-reggae da Escola Olodum Rio vão se apresentar na Feira Preta Festival. Amanhã, às 13h, no Armazém Kobra, no Píer Mauá.



Colaboração de Claudia Villas Boas