Professor Lucas e Vandréa Furquim, prefeito e vice-prefeita de Seropédica, têm mandatos em risco - Reprodução / Instagram

Professor Lucas e Vandréa Furquim, prefeito e vice-prefeita de Seropédica, têm mandatos em riscoReprodução / Instagram

Publicado 27/05/2026 05:00

O uso da máquina pública denunciado na eleição de 2022 não irá se repetir no pleito deste ano no Estado do Rio de Janeiro. Os mandatos do prefeito de Seropédica, Professor Lucas (PP), e da vice-prefeita, Vandréa Furquim (MDB), estão em risco devido à prática de abuso de poder político e econômico. É a indicação de que esta prática não será mais aceita. Uma ação do Ministério Público Eleitoral (MPE) constatou um aumento expressivo - e desproporcional - de servidores temporários em 2024, ano de eleição. O quadro de funcionários saltou de 2.734 em janeiro para 5.266 em julho. Três meses após a reeleição da chapa, o número de contratos caiu drasticamente para 1.588, indicando uso intencional da máquina pública para captar votos. Como é decisão de primeira instância, de Zona Eleitoral, cabe recurso no Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral.

Rio injeta R$ 650 milhões em ações de Saúde

Atendimento pelo SUS será ampliado em todos os municípios do estado - Divulgação/SES

Atendimento pelo SUS será ampliado em todos os municípios do estadoDivulgação/SES

O Governo do Rio aplicará R$ 650 milhões em ações e serviços de saúde nos municípios do estado até dezembro. A medida faz parte do novo Fundo de Apoio Financeiro aos Municípios, que garante isonomia na distribuição dos recursos, e representa um aumento de 70% a cada cidade. Um dos fatores considerados foi o tamanho da população. "O programa irá fomentar o cuidado integral e melhorar o acesso dos usuários do SUS", afirma o secretário de Estado de Saúde, Ronaldo Damião.

Waldeck e Nísia realizam aula pública sobre Constituinte

O professor da UFF Waldeck Carneiro e a ex-ministra da Saúde, Nísia Trindade, realizam, amanhã, às 20h, uma aula pública gratuita no Bar Souza Lima 13, na Glória. O tema "40 anos da eleição da Assembleia Constituinte: legado para as áreas de educação e saúde" propõe uma reflexão sobre os impactos da Constituição de 1988 na consolidação de direitos sociais fundamentais no Brasil.

O poderoso pai do ex-vereador Jairinho

Pai do ex-vereador Jairinho, Jairo de Souza Santos, conhecido como Coronel Jairo, ainda exerce influência política no Rio de Janeiro. Policial militar reformado, foi deputado estadual por diversos mandatos na Assembleia Legislativa (Alerj). Ele construiu sua base eleitoral na Zona Oeste, região historicamente dominada por milícias.

PICADINHO

A 10 edição do Expedição 21, que promove a autonomia de adultos com Síndrome de Down e deficiência intelectual, acontece de hoje ao dia 29, na Barra.

A Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga apresenta o concerto "Sons do Oriente". Hoje, às 19h, na Sala Cecília Meireles. Rua da Lapa, 47.



A Associação dos Magistrados do Estado do Rio recebe, até amanhã, inscrições para o "15º Prêmio Amaerj de Direitos Humanos – Patrícia Acioli" nas categorias Trabalhos dos Magistrados, Trabalhos Acadêmicos, Práticas Humanísticas e Reportagens Jornalísticas.

Colaboração de Claudia Villas Boas