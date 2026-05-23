Secretário do Ambiente e Sustentabilidade, Rodrigo Mascarenhas, impulsiona os projetos na área - Divulgação

Secretário do Ambiente e Sustentabilidade, Rodrigo Mascarenhas, impulsiona os projetos na áreaDivulgação

Publicado 23/05/2026 05:00

O novo secretário estadual do Ambiente, Rodrigo Mascarenhas, está começando forte o seu trabalho de preservação ouvindo os líderes do setor. Já está na sua agenda a indenização dos pescadores de Sepetiba: existem R$ 6 milhões depositados há três anos que ainda não saíram do papel. Vem aí melhorias no Polo de Gramacho. Mascarenhas quer fazer cumprir a lei que proíbe diluição e descarte de chorume em estação de tratamento de esgoto sem um prévio tratamento. Isso passará a ser fiscalizado, o que não era feito anteriormente. Sairá do papel o PreviFogo, lei de prevenção aos incêndios florestais, que está dependendo da articulação entre a Secretaria do Ambiente e os Bombeiros. A proposta vai avançar. O setor pede também mais transparência no fundo ambiental Fecam e no Fundo da Mata Atlântica, porque é muito difícil acessar informações sobre projetos.

Empresas em áreas rurais ganham incentivo

Convênio da Jucerja visa empreendimentos do interior do Rio de Janeiro - Divulgação/Jucerja

Convênio da Jucerja visa empreendimentos do interior do Rio de Janeiro Divulgação/Jucerja

A Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) vai compartilhar dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) para reduzir burocracias e facilitar a formalização de empreendimentos no interior fluminense. A parceria, desenvolvida no Fórum de Simplificação do Estado, envolve ainda a Secretaria de Estado de Transformação Digital, o Proderj, o Sebrae, além do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Angra dos Reis no topo de empregos da economia no mar

Angra dos Reis, no sul do Rio de Janeiro, lidera no estado os empregos de pesca em água salgada, construção de embarcações para esporte e lazer, transporte aquaviário para passeios turísticos e comércio atacadista de pescados e frutos do mar. No país, ocupa o quarto lugar na geração de empregos de pesca em água salgada e transporte aquaviário turístico, e o sétimo na construção de embarcações para esporte e lazer. Os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego.

Esporte sem incentivo no Rio de Janeiro

A Lei de Incentivo ao Esporte, de 2018, que estabelece desconto no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) às empresas que apoiam projetos esportivos, está perdendo força no estado do Rio de Janeiro. Em 2024, foram aprovados 64 projetos. O número, em 2025, despencou para apenas 13.

PICADINHO

A Semana Rural 2026, evento que une ciência, cultura, lazer e educação, será realizada entre os dias 25 e 31 de maio. Organizado pela Universidade Federal Rural, acontecerá nos câmpus de Seropédica, Nova Iguaçu e Três Rios.



Clássico de Nelson Rodrigues, "A Serpente" segue temporada até 10 de junho, com sessões sempre às 20h, na Sede Cia dos Atores, na Escadaria Selarón. Rua Manuel Carneiro, 12, Lapa.



O musical "Nosso Lugar" chega ao palco do Teatro Futuros, no Flamengo, hoje e amanhã, às 17h. As sessões terão acessibilidade, recursos de libras e audiodescrição.

Colaboração de Claudia Villas Boas