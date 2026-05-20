Secretário de Fazenda do Rio, Mercês cancelou acesso de dados a servidores envolvidos em fraudes - Rafael Campos/Divulgação

Secretário de Fazenda do Rio, Mercês cancelou acesso de dados a servidores envolvidos em fraudes Rafael Campos/Divulgação

Publicado 20/05/2026 05:00

A equipe de técnicos escalados para auditar as contas estaduais, por determinação do governador Ricardo Couto, está impressionada com o que tem encontrado. Com o objetivo de cortar o mal pela raiz, o secretário de Fazenda, Guilherme Mercês, determinou o cancelamento dos acessos a sistemas e bancos de dados de servidores envolvidos em operações duvidosas. O objetivo é proteger o sigilo fiscal. Em seguida, ele exigiu a abertura de processo administrativo disciplinar para os três servidores citados na investigação da Polícia Federal suspeitos de favorecer a Refit, maior devedor do estado. Mercês irá acompanhar outra auditoria especializada voltada para o setor de combustíveis. Quanto às exonerações, o Plano de Austeridade está sendo seguido à risca, e elas vão continuar.

Padilha apoia reeleição de Miranda

Alexandre Padilha inaugurou clínica no complexo São José, em Mesquita. - Divulgação

Alexandre Padilha inaugurou clínica no complexo São José, em Mesquita.Divulgação

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, rasgou elogios ao ex-prefeito Jorge Miranda (PL) na inauguração da clínica da família em Mesquita, na Baixada Fluminense. Ele destacou as realizações da Prefeitura na área da saúde, incluindo a cobertura de 100% pelo Programa de Saúde da Família, e defendeu a continuidade da gestão. "É importante a população reconhecer os avanços que tivemos aqui em Mesquita e não permitir um retrocesso nas eleições".

Vestibular acessível a jovens de baixa renda

A Econrio, empresa especializada em vestibulares e processos seletivos, lançou o "Econ+Você", projeto que oferece simulados da UERJ e do ENEM a estudantes de pré-vestibulares comunitários e populares. Atualmente são beneficiados cerca de 2,5 mil alunos em 60 instituições no estado do Rio.

Comissionados técnicos para Defesa Civil Estadual

A Alerj analisa projeto da deputada Lilian Behring (PCdoB), que estabelece critérios técnicos mínimos obrigatórios para nomeações em cargos comissionados na Defesa Civil estadual. Entre as obrigações, certificado de Bombeiro Civil, além de capacitações em prevenção e combate a incêndios, gestão de riscos e desastres, segurança contra incêndio e proteção comunitária.

PICADINHO

O Cinema Nosso está com inscrições abertas, até hoje, para o curso gratuito de cinema ficção e documentário, que tem como inspiração o álbum "A Mulher do Fim do Mundo", de Elza Soares. O público prioritário é de mulheres negras, trans, indígenas, travestis e refugiadas.



A Biblioteca Municipal Jorge Amado, na Maré, recebe a 1ª edição do "Palavra Viva - Feira Literária Infantojuvenil" com atividades que unem literatura, oralidade, artes cênicas e música. Hoje e amanhã, das 9h às 17h30.



A Cidade das Artes promoverá no dia 14 de novembro o projeto "Dominguinho", com João Gomes, Mestrinho e Jota.pê. A pré-venda para clientes do Banco do Brasil será hoje e amanhã e aberta ao público em geral no dia 22.

Colaboração de Claudia Villas Boas