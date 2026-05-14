Douglas Ruas percorreu interior do estado do Rio para consolidar candidatura ao Palácio Guanabara - Reginaldo Pimenta

Douglas Ruas percorreu interior do estado do Rio para consolidar candidatura ao Palácio GuanabaraReginaldo Pimenta

Publicado 14/05/2026 05:00

O deputado Douglas Ruas, presidente da Assembleia Legislativa, tem enfrentado diversos desafios desde que foi escolhido o candidato da família Bolsonaro para disputar o Governo do Estado. Nos últimos 10 dias, se reuniu com prefeitos e parlamentares e listou demandas. Viajou para o interior e aprofundou alianças para fortalecer sua candidatura ao Palácio Guanabara. E, novamente, contou promessas e retornou a confiança de que ele no comando estadual será a via mais segura de boa relação. A pressão mais recente é a do PL, que quer mais cadeiras nas comissões e indicações mais poderosas em cargos estratégicos dentro da Alerj. Nesta mesma batida, Douglas Ruas criou uma comissão interna que levantará gastos e servirá de bússola para cortes em gorduras históricas. Pessoas próximas dizem que há "uma coceira incontrolável" no sentido de reavaliar distribuição de verbas até para o Tribunal de Justiça.

Estudantes em campanha contra pobreza menstrual

A falta de acesso a produtos de higiene íntima leva às ausências em aulas - Kamonwan Wankaew/iStock

A falta de acesso a produtos de higiene íntima leva às ausências em aulasKamonwan Wankaew/iStock

Alunas do colégio pH Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, estão arrecadando absorventes e itens de higiene íntima em campanha contra a pobreza menstrual. Estima-se que mais de 11 milhões de brasileiras não têm acesso a absorventes, saneamento, informação e condições mínimas de higiene. As doações são destinadas a comunidades próximas ao colégio e mulheres em situação de rua e podem ser realizadas na Praia de Botafogo, 308, das 8h às 17h.

Descaso sobre lixo assusta moradores de Icaraí

Moradores de Icaraí, em Niterói, acusam a Prefeitura de descaso sobre acúmulo de lixo. Há um mês, moradores da rua Santos Dumont, perto do Colégio Pensi, denunciam à Divisão de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses ratos nos jardins dos edifícios e lixo não coletado, mas não veem resultados.

Atendimento psicológico e financeiro gratuito para mães

No mês das mães, o Grupo MAG lançou campanha voltada à saúde mental materna, oferecendo 10 mil atendimentos psicológicos gratuitos e on-line para mulheres de todo o Brasil. A iniciativa também oferecerá consultoria financeira sobre organização, proteção familiar e planejamento. Inscrições no site.

PICADINHO

A exposição "Victor Biglione - Seis Cordas para as Estrelas" será inaugurada amanhã, às 19h, na Casa Tao, na Lapa. A mostra reúne pôsteres, artes plásticas, vídeos e objetos do guitarrista, que comemora 50 anos de carreira. Rua Joaquim Silva, 77.



A cantora e compositora Isabella Taviani apresenta, no Teatro Claro MAIS, o show "Confissões (de amor)". Amanhã, às 21h. Rua Siqueira Campos, 143, Copacabana.



"Beth 80 - Pelo Olhar de Lu Carvalho, a Sobrinha da Madrinha", show em homenagem aos 80 anos de Beth Carvalho, será apresentado amanhã, às 20h, no Teatro Bangu Shopping. Rua Fonseca, 240.

Colaboração de Claudia Villas Boas