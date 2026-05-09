Presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Couto assumiu o governo do estado do Rio interinamente - Reprodução/ Redes Sociais

Presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Couto assumiu o governo do estado do Rio interinamenteReprodução/ Redes Sociais

Publicado 09/05/2026 05:00

Os deputados estaduais da base do ex-governador Cláudio Castro partiram para o ataque ao reagir com hostilidade e ameaças ao "pente-fino" imposto pelo governador em exercício, desembargador Ricardo Couto. A insatisfação tem aumentado depois das exonerações de 1,6 mil servidores considerados "funcionários fantasmas" da máquina estadual, apadrinhados por políticos e indicados por parlamentares do Partido Liberal. Tanto Castro como Douglas Ruas, presidente da Alerj, alinhados no discurso, têm dito, para quem quiser ouvir, que Ricardo Couto é um "governante ilegítimo" e que está mais para um "biônico" do que para alguém referendado pelas urnas. Na compreensão dos políticos, Ricardo Couto está ultrapassando limites sem ter sido "eleito para fazer o que está fazendo”. Couto não respondeu.

Bancada de defesa dos animais pode ganhar reforço

A radialista Karla de Lucas já foi candidata a vereadora do Rio em 2024 - Reprodução Redes Sociais

A radialista Karla de Lucas já foi candidata a vereadora do Rio em 2024Reprodução Redes Sociais

Comunicadora da Rádio Tupi, a jornalista Karla de Lucas, que é uma empenhada ativista da causa animal, será pré-candidata este ano a deputada estadual. Para ter melhor viabilidade nas urnas, ela trocou de partido político. Saiu do PSD, de Eduardo Paes, e foi para o MDB, de Washington Reis. Graças ao seu trabalho, Karla se tornou a primeira secretária Estadual de Proteção Animal durante a gestão do ex-governador Cláudio Castro.

Sindicato aprova mudança na Cedae

A nomeação do novo presidente da Cedae, o procurador do Estado Rafael Rolim, traz esperança ao Sindicato dos Trabalhadores em Saneamento Básico do Estado do Rio. "Espero que a faxina do governador Ricardo Couto seja aplicada na Cedae. Os concursados sempre prezaram que o nome da empresa estivesse longe dos escândalos de corrupção", afirmou Vitor Duque, presidente da entidade.

Solidariedade dará desconto em festival de música

A Campanha do Agasalho deste ano terá uma novidade: quem doar uma roupa ou cobertor terá 50% de desconto no Festival de Inverno Rio, na Marina da Glória. A meta é arrecadar 10 toneladas para pessoas em vulnerabilidade. As doações poderão ser feitas no evento, em pontos pela cidade ou pelo site institutoredemptor.

PICADINHO

O Shopping Jardim Guadalupe promove, amanhã, a partir das 12h, shows de Dia das Mães com o cantor Léo Love e a dupla Garnet & Wendel Pinheiro.



O espetáculo "Professor Samba - Uma homenagem a Ismael Silva" fará apresentação única e gratuita, no Sesc Madureira. Hoje, às 15h. Rua Ewbank da Câmara, 90.



Estão abertas, até amanhã, as inscrições para o Festival Ibero-Americano e Africano de Cinema para duas mostras nas categorias: curta e longa. Informações @ficafi.

Colaboração de Claudia Villas Boas