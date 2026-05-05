Radialista Pedro Augusto, ex-deputado estadual e federal, será candidato nas eleições de outubro - Reprodução Redes Sociais

Radialista Pedro Augusto, ex-deputado estadual e federal, será candidato nas eleições de outubroReprodução Redes Sociais

Publicado 05/05/2026 05:00

Somente depois das convenções partidárias e do registro oficial junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é que saberemos quem disputará a eleição de outubro. Famosos irão chamar a atenção. É o caso do comunicador da Rádio Manchete Pedro Augusto (Avante), que já foi deputado estadual por seis mandatos, e, desta vez, vem à federal. O ex-governador Garotinho, que é jornalista, está de volta. Ao Senado concorrerá o ex-prefeito Marcello Crivella, que também é escritor, cantor gospel e bispo licenciado da Igreja Universal. Uma curiosidade: apesar de aparecer no programa de TV do MDB, a comunicadora Cidinha Campos, da Rádio Tupi, vai contra a maré: "Não sou candidata a nada! Nem candidata a candidata!", afirma categórica.

Trem da alegria para ver Shakira

Políticos usaram dinheiro público para ver megashow da cantora Shakira - Rafael Catarcione / Prefeitura do Rio

Políticos usaram dinheiro público para ver megashow da cantora Shakira Rafael Catarcione / Prefeitura do Rio

Climão nos bastidores do hotel onde a cantora Shakira se hospedou, em Copacabana. Nos corredores, cabeças coroadas de Brasília não negaram que vieram ao Rio com tudo pago e avião financiado com dinheiro público. Por onde o presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos), passava, o "povo" comentava que "para quem foi para Boston, nos Estados Unidos, de primeira classe com passagens individuais de quase R$ 50 mil, ver Shakira no Rio foi moleza".

Projeto incentiva influenciadores sociais

A Alerj aprovou, em primeira votação, a Política Estadual de Formação e Incentivo de Bons Influenciadores Digitais. O projeto do deputado Arthur Monteiro (União) prevê campanhas, capacitações e premiações a criadores de conteúdo que promovam valores éticos, educacionais e sociais.

Crianças já trabalham no Rio de Janeiro

Quando o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) defendeu trabalho infantil, ele ainda não tinha os números do Rio de Janeiro. São 31.409 menores explorados, de 5 a 17 anos, no estado. A maior parte (97%) em áreas urbanas, envolvendo atividades de comércio, serviços e trabalho doméstico.

PICADINHO

Com o tema "Perspectivas para o Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro", o II Congresso de Direito, Desenvolvimento e Economia acontece até amanhã, de 9h às 14h, na Faculdade Nacional de Direito. Rua Moncorvo Filho, 8, Centro.

A psicóloga Eliana Sorrini participa do debate "Para além da NR-1 - o desafio da saúde mental no trabalho", organizado pela Fundação MUDES, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Jacarepaguá (ACIJA). Hoje, a partir das 9h, no Fluzão Barra. Avenida Ayrton Senna, 5250, Barra.



Karla Fassini, especialista em oratória, liderança e networking, realiza a primeira edição do "Café, Oratória e Negócios". Dia 8, das 8h às 12h, no Café Cassia. Rua Ministro Otávio Kelly, 437, em Icaraí, Niterói.

Colaboração de Claudia Villas Boas