Projeto do Museu de Arqueologia e Etnologia de Nova Iguaçu que será inaugurado hoje em Tinguá - Divvulgação

Projeto do Museu de Arqueologia e Etnologia de Nova Iguaçu que será inaugurado hoje em TinguáDivvulgação

Publicado 30/04/2026 05:00

Nova Iguaçu inaugura hoje o primeiro Museu de Arqueologia e Etnologia, no Parque Histórico e Arqueológico de Iguassú Velha, em Tinguá. Um parque inteiro que resgata a história do munícipio. A escolha de 30 de abril para a inauguração não foi à toa: está ligada à criação da Vila de Iguassú, em 1833, considerada o berço da Baixada Fluminense. "Não apenas preservamos o passado, como investimos no futuro. É um passo importante para colocar Nova Iguaçu no mapa da cultura e da pesquisa no Brasil", destaca o prefeito Dudu Reina. A Superintendência de Pesquisas Arqueológicas — a primeira com essa finalidade no país - já identificou mais de 200 mil fragmentos arqueológicos, a maioria referente ao século XIX. E há potencial para descobertas mais antigas, incluindo vestígios pré-coloniais.

O legado de Luciana Novaes

Luciana Novaes ficou tetraplégica ao ser atingida por uma bala em 2003 - Divulgação

Luciana Novaes ficou tetraplégica ao ser atingida por uma bala em 2003 Divulgação

A ex-vereadora do Rio de Janeiro Luciana Novaes, que morreu esta semana, foi uma das parlamentares mais produtivas da Câmara Municipal. Uma carreira política com quase 200 leis, voltadas para temas como acessibilidade, inclusão de pessoas com deficiência (PcDs) e proteção de populações vulneráveis. São de sua autoria a manutenção de elevadores e leitores de cartão em ônibus, além de desconto para atletas PcD em competições esportivas no município.

Festa do trabalhador terá shows e ação social

A Associação Comercial de Madureira e a Federação das Ligas das Escolas de Samba realizam amanhã (1°), a "Festa do Trabalhador", a partir das 9h, em frente ao Shopping dos Peixinhos, em Madureira, na Zona Norte. Além de shows com passistas e ritmistas das escolas de samba Império Serrano e Portela, haverá emissão de carteira de trabalho, balcão de emprego, certidão de nascimento, medição de glicose, saúde bucal, mamógrafo móvel e atendimento com técnicos da Comissão Municipal de Defesa do Consumidor da Alerj.

Lideranças debatem pautas femininas no Chile

A vereadora Joyce Trindade (PSD) participou, esta semana, no Chile, do "Encuentro de la Red Unidas 2026", com lideranças femininas. Na pauta, violência, economia, empreendedorismo, segurança, direitos humanos, justiça e participação política. Única brasileira no evento, a parlamentar comentou: "A luta das mulheres é global, mas no Brasil é urgente. A troca fortalece ideias e estratégias para combater a violência no Rio e no Brasil".

PICADINHO

O jornalista José Castello lançou, pela Editora Maralto, o livro "Histórias Miseráveis", uma coletânea com 35 crônicas sobre os impasses da vida contemporânea.



Dirigida por Vilma Melo, a peça "aCordoAmor" estreia amanhã, às 19h, no Instituto Cultural Cerne. Travessa Nogueira, Centro, em São João de Meriti.



O Circuito Sesc Jazz & Blues 2026 – Etapa Búzios acontecerá de 1º a 3 de maio com shows gratuitos de música brasileira e internacional.

Colaboração de Claudia Villas Boas